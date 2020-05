Enduro MM-etapp Saaremaal lükkub edasi

Enduro maailmameistrivõistluste korraldajad andsid teada, et 17.-19. juulil Saaremaale kavandatud MM-etappi koroonaviiruse pandeemia tõttu nendel kuupäevadel ei toimu. Üritusele loodetakse leida uus toimumisaeg.

Eesti etapist nädal hiljem pidid maailma endurosõitjate paremik kihutama Rootsis Skövdes, kuid see võistlus jääb täiesti ära ja praeguseks on erinevalt Saaremaast ka kindel, et uusi kuupäevi ei otsita.

Enduro MM-hooaeg pidi algama aprillis Portugali ja Hispaania etappidega, mis aga mõistagi aset ei leidnud nagu ei toimu veel juunis Itaalia ja Ungari osavõistlused.