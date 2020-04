Vabas õhus asuvad spordirajatised loodetakse avada mai alguses

Kultuuriminister Tõnis Lukas avaldas lootust, et mai alguses proovitakse avada vähemalt vabas õhus asuvad spordirajatised.

"Kuna kehakultuur ja liikumine on tervise pant, siis ma loodan, et me saame hakata vabaõhuspordibaase, staadione ja tenniseväljakuid kontaktivabategevuseks avama juba mai alguses," ütles Lukas intervjuus ERR-ile.

Teisipäeval arutles Lukas veel koos Euroopa Liidu spordiministritega videosilla teel COVID-19 viiruse mõju spordisektorile ning jutuks tulid samuti liikmesriikide nii juba rakendatud või plaanitavaid kui ka võimalikud meetmeid Euroopa Liidu tasandil.

