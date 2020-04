"Esmatähtis on praegu spordivaldkonna jätkusuutlikkus. Selleks on loodud Eestis meetmed, mis toetavad noortega tegelevatele treeneritele palga maksmist, tagavad pallimängude meistriliiga klubide jätkusuutlikkuse ning kompenseerivad spordialaliitudele ja võistluste korraldajatele tekkinud kahjud," ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.

"Meie olümpiakoondise liikmed ja kandidaadid on saanud valitsuselt võimaluse erandkorras spordibaaside kasutamiseks. Treenerid on leidnud uusi teid treeningtöö jätkamiseks – suur osa juhendamisest on võimalik läbi viia internetiplatvormidel teel. Isegi näiteks korvpallurid on saanud teha ühisharjutusi, igaüks omas kodus, aga siiski samaaegselt koos. Kuid kõige suurem spordi toetamise meede on see, kui suudame elanikkonna distsiplineeritud käitumisega viiruse kiiresti seljatada ning sportlased ja harrastajad saavad tagasi pöörduda spordibaasidesse ja oma meelistegevuste juurde. Loodame, et see toimub võimalikult kiiresti," rääkis minister.

Kell 12 algaval kohtumisel on plaanis kolm arutelu. Kõne alla võetakse meetmed COVID-19 pandeemia negatiivsetest mõjudest ülesaamiseks nii liikmesriikides kui ka Euroopa Liidu tasandil, samuti sportlaste treeningute ja ettevalmistuse järjepidevus ning kodanike füüsiline aktiivsus, seadmata ohtu sportlasi ja harrastajaid. Arutatakse ka spordivaldkonna väljumismeetmeid kriisiolukorrast ja spordivaldkonna eduka taaskäivitamise üle ning Euroopa Liidu koostöö prioriteete selles.