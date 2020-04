Kuulsa kelgukoerte võistluse võitja ei pääse koju: lõpetades oli kõik juba kinni

Tänavune Iditarodi võistlus algas 7. märtsil Alaskal Anchorage'is ja norralane Wärner ületas finišijoone Nome'is üheksa päeva ja kümme tundi hiljem, 18. märtsil.

Aegade kolmanda norralasena legendaarse võistluse võitnud 47-aastase Wärneri sõnul pole ta aga koroonaviiruse pandeemiast tingitud piirangute tõttu koju Põhja-Norrasse naasta saanud. "See on tavalennuliinidega hetkel võimatu. Elusloomi peale ei võeta ja mulle on öeldud, et kaheldakse, kas olukord enne suve lõppu üldse paraneb," kommenteeris Iditarodi võitja Norra ringhäälingule.

Wärneri sõnul lahkus viimane lennuk, kuhu ta saanuks koerad kaasa võtta, juba siis, kui ta veel võistlusrajal oli. Nüüd elab norralane teadmatuses. "USA-s näib tegemist olema väga pikaajalise protsessiga. Kõik on suletud ja asjata reisida või kedagi külastada ei lubata."

Kodus ootab Wärnerit tema abikaasa, viis last ja 35 koera. "Tavaliselt veedame sel ajal lastega mägedes aega. Igatsen seda väga."

Kelgujuht on enda sõnul kaalunud ka tšarterlennu organiseerimist, ent pelgab, et see võib osutuda liiga kulukaks.