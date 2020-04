Tottenham andis sarnaselt Liverpoolile avalikkuse survele järele

Seaduslikult on jalgpalliklubil võimalik kasutada võimalust lasta riigil koroonaviiruse pandeemia ajal tasuda 80% töötajate palgast (kui see on kuni 2500 naela kuus) ja ise lisada 20%.

Mitmed Inglismaa klubid on seda võimalust kasutanud, aga kuna tegemist pole vaeste organisatsioonidega, saadi avalikkuses ka kõvasti kriitikat.

Nii loobus Liverpool ideest vaid paar päeva pärast seda, kui teatati abipaketi rakendamisest. Tottenhamil võttis otsuse muutmine aega kaks nädalat.

Redigeeritud otsuse kohasel saavad Tottenhami mittemängivad töötajad palka nii aprillis kui ka mais edasi ja seda ei kärbita. Vähendatakse üksnes juhtkonna liikmete töötasusid.

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga on nüüd olnud katkenud enam kui kuu. Millal mängud jätkuda saavad, pole teada.