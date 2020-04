Suur etteheidete tulv sundis Liverpooli palgapoliitikat ümber tegema

Vastavalt Suurbritannia seadustele oli Liverpoolil võimalik kasutada riiklikku toetusmeedet, mille kohaselt sundpuhkusele saadetud töötajate palga kompenseeris 80% osas riik ja 20 protsendiga pidi panustama tööandja.

Kuna Liverpool teenis aga eelmisel aastal 42 miljonit naela (üle 47 miljoni euro) kasumit ja tegemist on maailma rikkuselt seitsmenda jalgpalliklubiga, saadi avalikkuses palju kriitikat, sealhulgas ka klubi endiste mängijate Jamie Carragheri ja Stan Collymore'i käest.

Selles valguses otsustaski klubi ümber. "Arvame, et langetasime eelmisel nädalal vale otsuseni ja palume selle eest vabandust," kommenteeris Liverpooli tegevjuht Peter Moore. Ta lisas, et klubi on otsinud palga maksmiseks alternatiivseid võimalusi.

"Hoolima asjaolust, et olime enne kriisi heas seisus, siis meie tulud on kokku kuivanud, aga kulud on jäänud," jätkas Moore. "Sarnaselt teistele valdkondadele esineb ebakindlust ja muret nii meie praeguse olukorra kui ka tuleviku pärast."

Lisaks Liverpoolile on abipaketi rakendamisest teatanud veel neli Inglismaa kõrgliiga klubi: Newcastle United, Tottenham Hotspur, Bournemouth ja Norwich City.