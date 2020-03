Sel aastal toimuvad jalgpalli suvelaagrid ainult augustis

Eesti Jalgpalli Liit (EJL) on seoses koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud eriolukorraga otsustanud ära jätta juunikuus toimuma pidanud Rimi jalgpalli suvelaagrid. Augustikuu laagrid on endiselt kavas.

"Praeguseks hetkeks on selge, et juunis jalgpallilaagrid ei toimu, sest enne eriolukorra lõppemist pole võimalik registreerimisega alustada. Eriolukorrast tingituna võib esimese ja teise kooliastme suvevaheaja algus edasi lükkuda. Me võime hetkel ainult seda oletada, aga suure tõenäosusega on lapsed juuni alguses veel koolitegevustega hõivatud," sõnas EJL-i rahvajalgpalli osakonna noorteprojektide koordinaator Martti Pukk.

Augustis toimuvad suvelaagrid hetkeseisuga planeeritud kuupäevadel ehk 3.-7. augustil. Osalema on oodatud kõik 2008.-2013. aastal sündinud poisid ja tüdrukud.

"Kui 1. mail lubatakse spordi- ja huvitegevustel jätkuda, saame ka meie oma tegemisi vastavalt planeerida. Laagrite toimumiskohad ja registreerimise algus peaksid selgeks saama maikuu jooksul," lausus Pukk.

Rohkem infot EJL-i ja Rimi jalgpalli suvelaagrite kohta leiab jalgpalliliidu kodulehelt.