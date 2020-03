Hurt kodusest U-17 EM-ist: olen selle mõtte peas ootele pannud

Eesti U-17 jalgpallikoondise peatreener Norbert Hurda sõnul suvel Eestisse planeeritud finaalturniiri edasilükkamine praegu talle veel peavalu ei valmista, kuid tõdes, et see aeg võib tulla, kui treenimisega lähiajal jätkata ei saa.

"Kõige raskem ongi praegu see, et raske on midagi planeerida. Mida rohkem praegune olukord venib, seda rohkem peab hakkama ette mõtlema, mida teha," nentis Hurt intervjuus Soccernet.ee-le. "Hetkel on võimalused täiesti 50-50, kas tuleb turniir või ei tule. Praegu olen selle mõtte oma peas nii-öelda ootele pannud."

Peatreeneri sõnul on juhendajate tiimil võimalik mängijaid abistada videosilla kaudu. "Meil on keskkond loodud, kuhu saame mängijatele videomaterjali üles laadida," tõdes Hurt.

"Floras on praegu kaheks nädalaks kehtestatud režiim, et üksteisega kokku ei puututa," teatas igapäevaselt valitseva Eesti jalgpallimeistri spordidirektori ametit pidav Hurt.