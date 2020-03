TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis saab teada vastased Rahvuste liigas

UEFA Rahvuste liigas asuvad sel sügisel võistlustulle 55 meeste koondist. A-, B- ja C-liigades alustavad teekonda võrdselt 16 meeste A-koondist, D-liigas pallib seitse meeskonda. Eesti sai UEFA-lt 55 meeskonna seas 41. asetuse, mis tähendab, et meeskond saab C-liigas endale kaks vastast kõrgema asetusega loosigruppidest ning ühe alumisest loosigrupist. Välistatud on kohtumised Sloveenia, Leedu ja Luksemburgiga, kes on meiega samas loosigrupis.

C-liiga:

1. loosigrupp: Kreeka, Albaania, Montenegro, Gruusia

2. loosigrupp: Põhja-Makedoonia, Kosovo, Valgevene, Küpros

3. loosigrupp: Eesti, Sloveenia, Leedu, Luksemburg

4. loosigrupp: Armeenia, Aserbaidžaan, Kasahstan, Moldova

Ühtki piirangut tänavusel loosimisel pole – sarnaselt Rahvuste liiga avahooajale on mitmed koondised, sealhulgas Eesti, toodud välja keerulisema ilmastiku kategoorias, aga ühes alagrupis võib mängida kuni kaks sellist koondist, mis tähendab, et konflikte loosimisel ei teki. Samuti on sportlik paremusjärjestus välistanud ka liigselt pikad reisid, mille kuhjumist tavapäraselt loosimisel soovitakse vältida. Lisaks on mitmed paarid, kelle kokku loosimist UEFA väldib (C-liiga puhul Armeenia ja Aserbaidžaan), tänavu erinevates liigades või samas loosigrupis.

Formaat näeb ette, et meeskonnad mängivad neljaliikmelises alagrupis. C-liiga alagruppide võitjad pääsevad järgmiseks Rahvuste liiga hooajaks B-liigasse. Alagruppides neljandaks jäänud meeskonnad saavad veel võimaluse oma koha säilitada – 2022. aasta märtsi lõpus peetakse kodus-võõrsil printsiibil play-off kohtumisi, mille kaotajad langevad D-liigasse. Mõlemad D-liiga alagruppide võitjad pääsevad C-liigasse.

Eesti Jalgpalli Liitu esindavad loosimisel president Aivar Pohlak, juhatuse liige Tarmo Lehiste, peasekretär Anne Rei, meeste koondise peatreener Karel Voolaid ja mänedžer Miko Pupart ning avalike suhete spetsialist Sander Jürjens.

Ürituse järgselt avaldatakse täpne mängude kalender, kus kirjas kõik 162 matši.

Mängude kalender:

1. voor: 3.-5. september

2. voor: 6.-8. september

3. voor: 8.-10. oktoober

4. voor: 11.-13. oktoober

5. voor: 12.-14. november

6. voor: 15.-17. november

Rahvuste liiga võitja selgitatakse 2021. aasta juunis A-liiga alagrupivõitjate vahel.

Kaks parimat UEFA Rahvuste liiga alagruppide võitjat (Rahvuste liiga punktisüsteemi järgi), kes ei pääsenud valiksarja kaudu 2022. aasta MM-finaalturniirile või play-off kohtumistele, pääsevad MM-valiksarja play-off kohtumistele, mis toimuvad 2022. aasta märtsis.

Teiste liigade loosimisgrupid:

A-liiga:

1. loosigrupp: Portugal, Holland, Inglismaa, Šveits

2. loosigrupp: Belgia, Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia

3. loosigrupp: Bosnia ja Hertsegoviina, Ukraina, Taani, Rootsi

4. loosigrupp: Horvaatia, Poola, Saksamaa, Island

B-liiga:

1. loosigrupp: Venemaa, Austria, Wales, Tšehhi

2. loosigrupp: Šotimaa, Norra, Serbia, Soome

3. loosigrupp: Slovakkia, Türgi, Iirimaa, Põhja-Iirimaa

4. loosigrupp: Bulgaaria, Iisrael, Ungari, Rumeenia

D-liiga:

1. loosigrupp: Gibraltar, Fääri saared, Läti, Liechtenstein

2. loosigrupp: Andorra, Malta, San Marino