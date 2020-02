Eesti laskesuusatajatel EM-i supersprindi finaalid ei õnnestunud

Kvalifikatsioonis kaheksandaks tulnud Zahkna kõrval pääses 30 hulka ka Kalev Ermits, kes sai finaalis 27. koha (3+4; +1.48,1).

Võitis valgevenelane Sergei Botšarnikov (0+2; 14.12,8), kelle kannul said kahvatumad medalid tšehh Adam Vaclavik (0+3; +0,4) ja ukrainlane Dmitro Pidrušnõi (1+2; +0,5).

Naistest pääses 30 hulka Tuuli Tomingas, kes kahe tiiru järel hoidis 19. kohta, aga vajus lõpuks 27. positsioonile (1+2).

Kaotust võitnud venelannale Jevgenija Pavlovale (0+0; 16.31,8) kogunes 2.09,5. Hõbeda sai ukrainlanna Olena Pidrušna (0+1; +2,8) ja pronksi prantslanna Chloe Chevalier (0+1; +5,5).

Supersprint on laskesuusatamise üks uuemaid võistlusformaate. Võistlus on kaheosaline: esmalt on kvalifikatsioon, kus starditakse 15-sekundiliste intervallidega, läbida tuleb kolm kilomeetrilist (+/- 200 m) ringi ja kaks lasketiiru; kvalifikatsiooni 30 paremat pääsevad finaali, kus minnakse rajale ühisstardist, läbida tuleb viis kilomeetrilist ringi ja neli lasketiiru. Igas tiirus on võimalik võtta üks varupadrun ja kui märgid jäävad siiski üles, tuleb läbida 75-meetrine trahviring.