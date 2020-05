Itaalias jätkav Laak: eesmärk on hakata vaikselt mänguaega kasvatama

"Minu kõrval jätkab diagonaalide osakonnas sarnaselt tänavusele hooajale Belgia mängija Kaja Grobelna, kellelt õppisin juba läinud hooajal väga palju. Järgmise hooaja pisike eesmärk olekski tema kõrval hakata vaikselt mänguaega kasvatama," sõnas Laak Võrkpall24.ee-le.

Chieri kogus tänavu Itaalias 14 naiskonna seas kaheksa võitu ja 11 kaotust ning paiknes hetkel, mil hooaeg lõpetati, seitsmendal kohal.

"Tiimina jäime kindlasti päris näljaseks, sest play-off'id teatavasti ei toimunud. Ma arvan, et oleme ka järgmisel hooajal Itaalia kõrgliigas arvestatav vastane. Loodetavasti on ka Itaalias olukord sügiseks rohkem maha rahunenud, nii et ootan uusi katsumusi juba huviga!" lisas Laak.

