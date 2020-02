Tobreluts eestlannade esitustest: Oja ja Talihärm lati alt läbi ei läinud

"Grete unustas ühe lisapadruni laskmata ja sõitis tagasi. Tagasi lisapadrunit laskma sõita ei tohi, aga nii ta läks," selgitas Eesti koondise peatreener Indrek Tobreluts ERR-ile.

"Regina [Oja] tegi väga hea vahetuse. Johanna [Talihärma] tavapärasest aeglasem sõit oli ilmselt terviseprobleemist tingitud. Tuuli [Tomingase] trahv tuli sealt, kust ootaks seda kõige vähem. Ma arvan, et Tuuli on meie võistkonnas üks tugevamaid lamades laskjaid. Need vead olid erinevates suundades. See ei olnud ilmastikust tingitud," andis Tobreluts hinnangu võistluse tervikpildile.

Kuidas hinnata Eesti naiste esitust MM-il üleüldiselt? "Regina tegi kindlasti oma parima MM-i, Johanna sõitis sinna lähedale. Nemad kindlasti lati alt läbi ei läinud."

"Tuuli seisund on hooaja algusest saati olnud selline kehvapoolne ja need põhjused on meile endile teada. Neid tuleb järgmisel hooajal vältida, et mitte sama reha otsa astuda."