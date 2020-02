Tobreluts: loodan, et saame järgmisel MM-il rääkida rõõmsamates toonides

Mille taha jäi Eesti teatemeeskonna tänane tulemus? "Selleks, et lõppu jõuda, peavad meie kogenud sportlased hästi õnnestuma, aga Rene [Zahkna] alustas kohe trahviringiga ja Kalev [Ermits] lisas püsti lastes veel ühe. Hetkel ei ole seda Norra sõidukiirust, kes võivad endale selliseid eksimusi lubada. Sealt edasi oli Kristol [Siimer] rajal juba päris raske ja sinna see sõit jäi," rääkis Tobreluts ERR-ile.

Kuidas võtta kokku meeste sooritused individuaalselt? "Rene unistas kindlasti suuremalt. Tavadistantsil (kus Zahkna sai 35. koha - toim.) pakuti tegelikult väga head kohta, sel päeval tema seisund lubas paremat tulemust. Vale valik viimasel hetkel maksis päris valusalt kätte, aga Rene puhul korralik esitus. Täna läks neid lisapadruneid kiirelt tegema, läks natuke lohakalt ja sealt see trahviring."

"Kalevi puhul ei saa öelda, et mehel pole oskusi. Ilmselt see on mitme asja koosmõju. Lõpuks tahad vägisi seda tulemust teha, oled natuke meeleheitel ja kardad juba seda lasketiiru. Laskmine on oskusala. Järelikult tuleb rohkem tööd teha, ega siin paremat retsepti ei ole. Kui sul see asi käpas on, küll see mentaalne pool ka järgi tuleb. Tabavusprotsent on tal sel hooajal olnud madal."

Kuidas hinnata Kristo Siimeri esitusi? "Hetkel on ta ikkagi juunior ja treenib Tõnu Pääsukesega ja valmistub oma võistlusteks. Paraku tänasel päeval on meil lihtsalt selline seis, et meil kandepind on niivõrd väike ja peame juunioreid kasutama. Kristo ajad tulevad kindlasti paari-kolme aasta pärast."

Kes lähevad Eesti eest Minskisse Euroopa meistrivõistlustele? "Hetkel lähme Minskisse ikkagi täies koosseisus. Kuna see võistlus pidi olema Otepääl ja plaanid olid, et teeme selle täies mahus kaasa, siis nii me ka teeme. Siit Minskisse ja sealt põhimõtteliselt otse Nove Mesto MK-etapile edasi."

Mis on Tobrelutsu hinne koondisele tervikuna? "Tuleb seda ikkagi eraldi vaadata. Selge, et siin peavad kõik peeglisse vaatama ja järeldused tegema. Kui vaatame lasketiirus võistkondi, kellega tahame võidu sõita, siis nendes tiimides on abikäsi oluliselt rohkem. Hetkel on meil naiste ja meeste koondise peale põhimõtteliselt üks treener. Seda auru ja energiat läheb organisatoorse poole peale niivõrd palju, et kvaliteet selgelt kannatab. Kui suuremates tiimides on naistel ja meestel kummalgi kaks treenerit, siis meil on neli korda vähem."

"Meil on töökäsi puudu ja seetõttu personaalne lähenemine kannatab. See võistkond, kellega sai suvel laagrites käidud, nendega energia kulus treeningute läbiviimisele. Kvaliteet kannatas. Peame leidma vahendeid ja usun, et see pole võimatu. Kindlasti me järgmine aasta mingeid muutusi teeme ja loodame, et järgmisel MM-il saame rääkida oluliselt rõõmsamates toonides."