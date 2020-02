Eesti fännid Anterselvas: üks pisike üllatus on täiuslikust võistlusest puudu

"Oleme suured laskesuusa fännid ja alati kohal, kui võimalus on," rääkis Inguna Tarmo Tiislerile antud intervjuus.

"Täna me alustasime oma teed kell kaheksa ja võistlus algab kell 12. Üks tunnike me oma ööbimiskohast bussi ja rongiga siia tuleme," lisas Reimo.

Kust on pärit säärane suur huvi laskesuusatamise vastu? "Mind biatlon paelub juba ammu, olen kunagi laskesuusatamisega Tõnu Pääsukese juures tegelenud. Sealt on see kirg külge jäänud ja see on nii põnev ala, sest sa kunagi ei tea, kes võidab," vastas Inguna.

"Mina tegin kunagi natukene murdmaasuusatamist ja suusatamine meid kokku viis. Natukene oleme juunioride koondist toetanud, vahel laagrites kaasas käinud ja see on kuidagi saanud meile nii tähtsaks," lisas Reimo.

Anterselva on mõlema jaoks alati meeldiv koht, kuhu tulla. "See on vapustav koht! Siin on alati päike, siin on alati lumi, siin on alati hea tuju!"

Kellele raja ääres pöialt hoitakse? "Kõiki eestlasi toetame. Peale eestlaste on minu lemmikud Martin Fourcade ja Ingrid Landmark Tandrevold," kommenteeris Inguna.

"Mina panen ikkagi Eesti tiimi kindlasti esikohale. Ükskõik kes. Ma arvan, et üks pisike üllatus ongi puudu, et see võistlus oleks täiuslik," vastas Reimo.