Kümme kohta tõusnud Zahkna: higistasin sprindis endast viimse tilga välja

"Eile kahe tiiruga kaks trahvi, täna neljaga üks: laskmise osas ei saa kindlasti nuriseda," rääkis kulla võitnud Emilien Jacquelinile 4.48,3 kaotanud Zahkna. "Tulin MM-ile mõttega, et keskmiseks võiks kujuneda 90-protsendiline tabavus. Täna ei kerinud sõit absoluutselt. Viimane ring olin kõige aeglasem, väga raske päev oli rajal."

"Tunnen ennast üldiselt jälitussõidus paremini, mulle pigem sobib nii, et jälitussõit on kohe pärast sprinti," jätkas Zahkna. "Ehk oli ka selles häda, et eile higistasin endast sõidus viimse kui tilga välja, ei saanud seetõttu täiesti ära taastuda."