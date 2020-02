Tobreluts MM-il paarissegateatele liialt rõhku ei pane

"Rivi lõpust alustades loomulikult väga suuri ootusi ei olnud, aga Rene tegi lasketiirus väga hästi," sõnas koondise peatreener Indrek Tobreluts ERR-ile meeste sõitu kommenteerides. "Üldist lasketaset vaadates lasti täna juba paremini kui eelnevatel päevadel, aga perfektne töö tema puhul."

Ilmselt on eestlaste ootused kõrgele kruvitud paarissegateadet silmas pidades, sest viimasel MM-i eelsel MK-etapil Pokljukas saavutasid Zahkna ja Oja hiilgava teise koha. Kas seda arvestades tuleb näiteks kõne alla mõne individuaaldistantsi vahele jätmine?

"Praegu oleme sellisel seisukohal, et võtame kõik võistlused ja paarissegateatele liialt rõhku ei pane," sõnas Tobreluts. "Seal on suurem osakaal laskmisel. Kui siin väga hoidma hakata, tekitab see sportlases võib-olla suuremat stressi. Selliseid asju, nagu juhtus Pokljukas, juhtub ilmselt korra kümne aasta jooksul. Loomulikult loodame, et seda juhtuks sagedamini, aga hetkel oleme seda meelt, et Rene tahab ka individuaalis head tulemust näidata."

"Esimesed kaks päeva, segateade ja sprindid, läksid üsna hästi," võttis Tobreluts MM-i esimesed päevad kokku. "Selge, et saab teha paremini, aga täna oli selline päev, kus ootused olid natuke suuremad. Ilmselt me maailma täna suuskadega üle ei mänginud. Olud muutusid päeva jooksul päris tugevalt. Homme on see päev, kus saame testi teha täpselt sellistes tingimustes, nagu stardi ajal valitseb."