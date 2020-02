Ermits püstitiirust: tõmbas püssi otsa hoolega värisema

Eesti hoidis viimase vahetuse eel 13. kohta, kuid Kalev Ermitsa ebaõnnestunud püstitiirus langetas Eesti kokkuvõttes kaks kohta madalamale.

"Lahtisõiduna ma seda kindlasti ei võtnud. Ma olin selleks samamoodi valmistunud, nagu kõikideks järgmisteks võistlusteks valmistun. Täna oli eesmärk leida selline hea enesekindlus, aga kahjuks seda ei tulnud kuskilt," kommenteeris Ermits ERR-ile.

Mis läks püstitiirus valesti? "Raske öelda. Tulin tiiru, forsseerisin eelnevalt hingamist päris hoolega, aga kuidagi ikka jäin nii hapnikuvõlgu ja tõmbas püssi otsa päris hoolega värisema."

Mida sai Ermits tänase sõiduga enda kohta teada? "Teada sain seda, et sõiduseisund nii hull ei ole, lamades laskmine on korras. Püsti on ka tegelikult korras, tuleb lihtsalt kontrollivalt seda asja teha."