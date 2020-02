Tobreluts segateatesõidust: sõidukiirus on positiivne

Eesti hoidis viimase vahetuse eel 13. kohta, kuid Kalev Ermitsa ebaõnnestunud püstitiirus langetas Eesti kokkuvõttes kaks kohta madalamale.

"Algus oli ilus. Rene võib-olla üllatas kõige rohkem, oma viimase ringiga. Lamades võttis küll kaks lisapadrunit, aga võttis need väga kiiresti ja hoidis meid päris head mängus. Kalev alustas küll hästi tagasihoidlikult, aga paraku pidi teises tiirus minema trahviringile. 12. koht oleks olnud ehk reaalne," kommenteeris Eesti koondise peatreener Indrek Tobreluts ERR-ile antud intervjuus.

"See (sõidukiirus – toim.) on positiivne. Ma ei ole veel protokolli näinud ja analüüsinud, aga esimeses kahes vahetuses olid väga tugevad sõitjad. Siin olid kõik vägevad kohal ja Regina suutis kas meid väga kõrges mängus hoida ja näitas head liikumiskiirust. Selles suhtes on algus olnud positiivne."

"Ega me seda tänast võistlus ei alustanud väga suurte ootustega. Pigem oligi selline sissejuhatus ja hea lahtisõiduks."

Mida oodata homsest, mil kavas naiste sprindisõit? "Ootan, et tüdrukud teeksid oma asja ja hoiaksid fookuse õiges kohas. Protokolli on raske ette kirjutada, kuigi tahaks, aga algus on olnud posiitivne."