Sorga debüteeris ookeani taga D.C. Unitedi eest

D.C. United alistas Floridas toimunud kohtumises Louisville'i 1:0, mängu ainsa värava lõi Michael Gamble 70. minutil. Avapoolajal jättis USA koondislane Paul Arriola realiseerimata penalti.

Numbrit 50 kandnud Sorga alustas algkoosseisus ja vahetati koos Junior Morenoga pingile 33. minutil. Eestlase klubi peab järgmise mängu 23. veebruaril, kui kontrollmängus minnakse vastamisi Philadelphia Unioniga. MLS-i hooaeg algab D.C. Unitedi jaoks 29. veebruaril.

Kickoff against @loucityfc is 30 minutes away ???? Vamos United! #DCU | @VSPC pic.twitter.com/4g2cqobuHf

Back for the second half. Keep pushing ???? #DCU pic.twitter.com/MRzS7wDAxQ