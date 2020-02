D.C. Unitedi peatreener kiitis Erik Sorgat

Kui oma esimeses kohtumises alustas Sorga kohtumist algkoosseisus ning vahetati välja 33. minutil, siis laupäeval teenis ta mänguminuteid kümnekonna võrra rohkem. Platsile vahetati ta 30. minutil ning võeti koos enamike ülejäänud platsil viibinud mängijatega välja 75. minutil.

Kaks minutit pärast pea terve koosseisu välja vahetamist ehk 77. minutil lõi sarnaselt Sorgale veel Loudoun Unitedi hingekirja kuuluv ründaja Michael Gamble mängu ainsa värava ja D.C. sai seega 1:0 võidu.

D.C. peatreener Ben Olsen avaldas, et 20-aastase eestlase mängustiil on väga sarnane Ola Kamaraga - tema peamise konkurendiga tipuründaja positsioonil. "Tal on võimekus karistusalas manööverdada ja ta haistab võimalusi väga hästi," rääkis Olsen ning lisas, et Sorga jalgpallialane IQ on talle muljet avaldanud. "Kui rääkisin temaga, mida ma nii väljakul kui väljaspool seda temalt tahan, siis omandas ta selle info väga kiiresti."

