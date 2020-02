Lindpere Sorgast MLS-i debüüdi eel: tal on võimekus olemas olla hea ründaja

Eelmisel hooajal Tallinna FC Flora ridades liiga parimana 31 väravat löönud 20-aastane Sorga siirdus hooaegade vahel Washingtoni klubisse DC United. MLS-s on ainsa eestlasena varasemalt mänginud Joel Lindpere, kes esindas edukalt nii New York Red Bulls kui Chicago Fire meeskonda.

"Kõige tähtsam on, et ta teeb seal oma asja, kui ta on juba sinna võetud ja valitud ning ta on hooaja eel erinevates mängudes mängida saanud," ütles Lindpere intervjuus Vikerraadiole. "Ma usun, et talle kui noorele mängijale on antud seal ka piisavalt aega, et ta saaks seal läbi lüüa. Tal on võimekus olemas olla hea ründaja, ta oskab väravaid lüüa, ta oskab seda teha kaugelt ja lähedalt ning mina usun, et ta saab seal väga hästi hakkama."

"Olles ise Eriku treener olnud U-19 koondises, siis ma olen alati öelnud, et Eestis on selliseid natuke nahaalseid mängijaid puudu. Erik on väga sõbralik ja tore poiss, samas tundub, et ta on ka enesekindel ja kerge ego on samuti sees. See on talle toonud viimase aasta või kahega korraliku lepingu ja korraliku töökoha ning kõik võimalused, et ennast tõestada," jätkas Lindpere.

"Kui ma läksin 29-30-aastaselt MLC-i mängima ja lõin seal korralikult läbi, siis samal ajal müüdi 19- ja 20-aastaseid rahulikult suurte summade ehk miljonite eest Euroopasse. Sama võimalus on ka Erikul. Ma arvan, et see samm on temale väga okei, kuigi tal oli võimalusi jääda Euroopasegi. Sellest me ei pea spekuleerima. See on iga mängija ja klubi oma otsustada, kuhu ta oma mängijad saadab," arutles Lindpere. "Ma usun, et teades ja tundes DC Unitedi peatreenerit ja teades klubi ambitsiooni ja ajalugu, siis nad on augus olnud viimased viis-kuus aastat ja nad tahavd uuesti klubi üles ehitada. Ma usun, et tal tuleb väga kihvt aeg."