Barcelona peab läbirääkimisi Valencia ründajaga

Valencia jalgpallimeeskonna peatreener Albert Celades kinnitas teisipäeval, et Rodrigo Moreno on lähedal liitumisele Barcelonaga.

Valitsev Hispaania meister vajab asendajat põlveoperatsiooni tõttu kevadeni väljakutelt eemale jäävale Luis Suarezele. "Rodrigo on mängija, kes võib kohtumise saatuse otsustada ja seetõttu Barcelona teda ka tahab," kinnitas Celades. "Kõik teame, et läbirääkimised käivad ja me ei hakka seda varjama."

Hispaania meedia sõnul viibib Valencia president agendi Jorge Mendesega Barcelonas, et üleminekut vormistada, väidetavalt ostab tiitlikaitsja Rodrigo 60 miljoni euro eest. "Rodrigo on samuti Barcelonas, et doktor Ramon Cugati käe all läbida meditsiiniline kontroll," lisas Valencia juhendaja.

28-aastane Rodrigo sündis Rio de Janeiros, kuid kolis juba varateismelisena Hispaaniasse ning hakkas mängima Vigo Celta noortevõistkonnas. Profikarjääri alustas ta Madridi Reali B-tiimis, veetis seejärel viis aastat Lissaboni Benficas, kuni liitus 2015. aastal Valenciaga, kelle eest on 162 liigamänguga löönud 36 väravat.