Selgus saalijalgpallikoondise koosseis valikturniiriks

Eesti saalijalgpallikoondis sõidab täna Lätti, kus on ees ootamas EM-valikturniir Jelgavas Zemgale Olümpiakeskuses. Koondise koosseisu kuulub 13 mängijat, kelles seas on ka üks debütant.

Eesti mängib valikturniiri kolmeliikmelises alagrupis, kus lisaks võõrustajatele on meie konkurendiks Taani. Mõlemad vastased on Eesti jaoks tuttavad.

Lätiga mängisime viimati detsembrikuus Eesti toimunud Balti turniiril ning Taaniga kohtus Eesti möödunud aasta jaanuarikuus, kui mängisime võõrsil ühe kohtumise viiki ja teise kaotasime.

Eesti jaoks algab turniir homme, 30. jaanuaril kell 19.00 kohtumisega Läti vastu. Päev hiljem, 31. jaanuaril on kell 19.00 Eesti vastaseks Taani ning valikturniir lõpeb Läti – Taani matšiga 1. veebruaril kell 20.00.

Koondise ridadest leiab kogenud mängijaid nagu Sergei Kostin, kes hakkab meeskonna ridades lähenema 50 mängule.

Väravavahtide Mark Boskinil ja Madis Rajandol on ette näidata vastavalt 44 ja 34 matši, Tartu Ravens Futsal Ares Security mängija Kristjan Paapsi on koondisesärgi selga tõmmanud 36 korral ning valikturniiril teeb koondisedebüüdi tema meeskonnakaaslane Temari Nuuma, kes on sel hooajal silma paistnud saalijalgpalli Meistriliigas.

Eesti saalijalgpallikoondis Balti turniiril:

Väravavahid

Mark Boskin (10.07.1988) – Viimsi FC Smsraha 44/2

Madis Rajando (25.03.1989) – JK Kohila 34/0

Väljakumängijad

Sergei Kostin (28.05.1984) – Viimsi FC Smsraha 46/1

Edwin Stüf (30.07.1989) – Viimsi FC Smsraha 13/1

Ervin Stüf (03.12.1990) – Viimsi FC Smsraha 9/4

Artur Bõstrov (02.09.1991) – Viimsi FC Smsraha 7/0

Egert Peljo (03.06.1993) – Viimsi FC Smsraha 3/0

Igor Ivanov (26.12.1989) – Viimsi FC Smsraha 13/2

Maksim Babjak (10.12.1993) – Tallinna FC Cosmos 9/0

Kristjan Paapsi (30.07.1987) – Tartu Ravens Futsal Ares Security 36/5

Raul Rebane (18.08.1994) – Tartu Ravens Futsal Ares Security 7/0

Rene Puhke (16.08.1994) – Tartu Ravens Futsal Ares Security 5/0

Temari Nuuma (09.04.1996) – Tartu Ravens Futsal Ares Security 0/0

Peatreener: Dmitri Skiperski

Abitreenerid: Marko Arge, Kert Küttis

Füsioterapeut: Siret Kalbus

Mänedžer: Ljubov Lobõševa

2022. aasta saalijalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile soovivad jõuda rekordilised 50 koondist. Neist 33, sealhulgas Eesti, alustavad teekonda sel nädalal.

33 koondist mängivad üheksas alagrupis, millest kuus on neljaliikmelised ja kolm kolmeliikmelised, kust edasi järgmisse ringi pääsevad võitjad. Alagruppide teise koha omanikud ja viis paremat kolmanda koha koondist jätkavad teekonda play-off faasis, mille edukal läbimisel on samuti võimalik järgmisse ringi jõuda.

Valikturniiri esimest ringi ei pea mängima 2020. aastal MM-valiksarjas Eliitringi jõudnud Euroopa koondised. Pääsme finaalturniirile on juba taganud võõrustaja Holland.