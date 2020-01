Seiklussportlased avasid Pääskülas hooaja

Võistluse võitis segavõistkond Hawaii Express Team, kuhu kuulusid Andrei Gristsenko, Lauri Malsroos ja Mari-Liis Mõttus. Nad korjasid kokku kõik rajal olnud 140 punkti ja nende võiduajaks kujunes kolm tundi, 33 minutit ja 33 sekundit. Teise koha saavutas parim meeskond The Good The Bad&The Creative, kes läbis raja koosseisus Tõnis Erm, Andre Kull ja Imre Ojavere (140 p, 3:39.29). Kolmas koht kuulus üldarvestuses Estonian ACE Adventure meeskonnale, kuhu kuulusid Leivo Sepp, Timmo Tammemäe ja Rait Pallo (140 p, 3:56.12). Parim naiskond oli Hawaii Express Naised koosseisus Sille Puhu, Eleri Hirv, Piibe Tammemäe (122 p; 4:03.19.

Icebug Winter Xdream on talvine seiklusvõistlus, kus kolmeliikmelistel võistkondadel tuleb maastikult neljatunnise kontrollaja jooksul otsida kontrollpunkte. Eriliseks teeb võistluse formaadi asjaolu, et liikumisviisi valik rajal on vaba ehk kõrgeid kohti minnakse püüdma nii joostes, ratastel kui ka suuskadel. Liikumisviisi valik sõltub maastiku eripärast ja lumeoludest, seekord suuskadel keegi rajale ei läinud.

Xdreami hooaeg jätkub 26. aprillil Kabalas.