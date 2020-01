Terviseprobleemid seljatanud Talihärm: keha ei olnud väga õnnelik

Laskesuusatamise MK-sarja hooaja viies etapp peetakse Saksamaal Ruhpoldingus, kus esimesena on kavas naiste 7,5 km sprint. Eestlannasid kimbutas aasta alguses kõhuviirus, ent nüüd on tervisemurdest enam-vähem võitu saadud.

"Mul on olnud Prantsusmaast (jõulude eel peetud MK-etapist – toim) saadik olnud erinevad terviseprobleemid, suuremad ja väiksemad," tunnistas Johanna Talihärm ERR-ile. "Tavainimese jaoks võib-olla see ei olekski nii hull olnud, aga sportlasena… vaim tahtis, aga keha ei tahtnud. Keha väga õnnelik ei olnud selle üle, mis ma talle teinud olen. Aga tundub, et nüüd on juba enesetunne parem. Eks näeme, mis jälje need on jätnud."

Talihärm rääkis, et Ruhpoldingus ei saa endale möödalaske lubada. "Ruhpoldingu tiir on alati selline, kus pigem lastakse pihta ja ma arvan, et nii ka täna," arutles ta. "Siin on üsna kiire rada. Raja algus on rohkem tasane ja kiirem, raja lõpus tulevad need suuremad tõusud. Oluline on alguses kiirust üleval hoida ja tõusudel siis targalt sõita."

Tuuli Tomingal tekkisid terviseprobleemid vahetult enne MK-hooaja algust ja seetõttu pole ta käimasoleval hooajal veel ühtegi korralikku sõitu teha suutnud. "Kahjuks pean ütlema, et põhimõttelisest kaheksast MK-stardist olen null õnnestumist teinud. Nüüd on kahe otsaga asi – kas mõelda, et päris palju potentsiaali on veel või siis oleks viimane aeg õnnestuma hakata," lausus Tomingas. "Täiesti korras ei ole kõik. Aasta alguses põdesin ühe kõhuviiruse läbi ja väikesed mured veel, aga seis on kindlasti parem kui hooaja alguses ja hakkan kõik ülesmäge minema."

"See ei ole see, mille nimel ma olen suvi läbi trenni teinud. Aga peame endale aru andma, et ei saa olla aasta läbi vormis ja püüame vormi ajastada veebruarikuusse. Hooaja algus läks, nagu läks," jätkas ta. "See oli kindlasti allapoole seda, mis n-ö ilma vormita tase võiks olla. Aga ma usun, et seis pole nii palju hullem kui eelmisel aastal, paanikaks pole põhjust."

"Ruhpolding on mu lemmik rajaprofiili mõttes," lisas Tomingas. "Siin olen juba IBU karikaetappidel teinud oma parimad sõidud, see rajaprofiil on täpselt sobiv minu tehnika jaoks. See, et rada on kõva ja kiire, on igal juhul minu jaoks eelis."

Ruhpoldingu MK-etapi otseülekanne naiste sprindist algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 15.15.