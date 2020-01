Tobreluts: jäädes kahe jalaga maa peale, on kõik sujunud plaanipäraselt

"Ettevalmistusmudel on olnud sarnane, aga spordis jäävad alati õhku "aga-d" ja oletused. Esimesed kolm etappi võrreldes eelmise aastaga on statistikale tuginedes nii meeste kui ka naiste poole pealt paremate tulemustega. Ei ole millegi üle nuriseda, kõik on sujunud," rääkis Tobreluts intervjuus ERR-ile. "Aga eelmise aasta heade tulemuste valguses, mis just hooaja lõpu poole veebruarikuus tulid, olid ilmselt meedia ja paljude inimeste ootused natuke kõrgemad. Jäädes kahe jalaga maa peale, siis kõik on sujunud plaanipäraselt ja loodame sarnaselt eelmisele aastale minna samm-sammult paremaks."

Johanna Talihärm ja Tuuli Tomingas on treeninud aasta algusest saadik keskmäestikus Austrias, Obertilliachis, Grete Gaim valmistus jaanuarikuu võistlusteks Põhja-Rootsis ning Regina Oja ja Kalev Ermits otsisid treeningvõimalusi MK-paigast Kontiolahtist, kus sai taastada ka enesekindlust lasketiirus.

"Meil Eestis ei olnud kõige paremad tingimused, samas kõik vajalik sai tehtud. Meil olid inimesed kolme-nelja gruppi jagunenud ja saab näha, mis ühele soomeugrilasele kõige parem on - kas tuleb jääda juurte juurde ja treenida Põhja- ja Ida-Eruoopas või treenida Kesk-Euroopas. Eks see on suuresti individuaalne ja eesmärk on minna paremaks ning olla heas hoos veebruarikuus," jätkas Tobreluts.

"Praegu on naiste poole peal natuke keeruline seis. Ilmastikutingimused on soosinud pisikute levikut ja pool naiskonda on läbi põdenud või põdemas kõhuviirust," rääkis Tobreluts. "Oberhofi me seega väga suurte ootustega ei lähe. See ei ole midagi tõsist, aga mingi jälje kindlasti jätab. See on enne hooaja tähtsamaid võistlusi oluline ettevalmistuse tsükkel. Selle tsükli lõpus peavad olema tulemused piisavalt head, sest sealt jääb MM-ini kaks nädalat ja selle ajaga enam võimekuses suuri muutusi esile ei too. Loodame, et läheme veel paremaks.

Oberhofi MK-le sõidavad Kalev Ermits, Rene Zahkna, Raido Ränkel, Kristo Siimer, Tuuli Tomingas, Johanna Talihärm, Regina Oja ja Grete Gaim.

Laskesuusatamise MK-etapp Oberhofis algab neljapäeval naiste sprindiga, mehed lähevad starti reedel. Kogu laskesuusatamise nädalalõpust teeb otseülekandeid Eesti Rahvusringhääling.