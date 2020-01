Ermits Pokljukas ei võistle, Tomingase osalemine kahtluse all

Laskesuusatamise MK-sari jätkub sellel nädalavahetusel Sloveenias Pokljukas toimuva etapiga. Eesti koondise peatreeneri Indrek Tobrelutsu sõnul ei tee kindlasti kaasa MM-iks valmistuv Kalev Ermits, Tuuli Tomingase osalemine on suure küsimärgi all.

Pokljuka MK-etapp on viimane enne veebruari keskel Antholz-Anterselvas toimuvaid maailmameistrivõistluseid. "Kalev [Ermits] otsustas, et ta sellele etapile ei tule ja hakkab valmistuma MM-iks," sõnas ERR-ile Tobreluts. "See väga pikalt ette planeeritud ei olnud, aga ju sportlane tunneb ennast hästi ja on piisavalt kogenud, et teab, mida teha. See oli tema individuaalne otsus."

"Raske saab siin kõigil olema," iseloomustas Tobreluts enam kui kilomeetri kõrgusel asuvat võistluspaika. "Eelnevad kaks nädalat on olnud 600-700 meetrit merepinnast, see on selge samm kõrgemale. Siin on rajaprofiil sellise kõrguse kohta päris raske. Pokljuka on raske koht võistlemiseks ja kuna siin on järgmisel aastal MM, on nad teinud raja atraktiivsemaks ja raskemaks kui ta on varasematel aastatel olnud."

"Raido [Ränkel] ja Rene [Zahkna] lähevad tegema oma hooaja parimat individuaali," jätkas Tobreluts. "Ma arvan, et Raidol see väga raske olema ei saa, ta on laskmises silmnähtavalt arenenud, aga see võtab aega. Temalt veel mingit väga head lasketulemust oodata on ehk liig, aga Oberhofis rasketes tingimustes kolm trahvi oli juba laskesuusataja moodi. Rene trump on üldiselt laskmine, eks ta peab tiirus 30 sekundit ennast kokku võtma. Individuaal otsustatakse suuresti tiirus, tema füüsiline seisund ei ole väikeste tervisemurede tõttu hetkel väga hea."

"Johanna [Talihärm] ja Regina [Oja] on tegelikult enda kohta näidanud head suusakiirust, Johanna laskekindlus ei ole lamadestiirus mitte väga tugev, aga ta on suuteline ennast hästi kokku võtma. Reginal näitab lamades laskmine paranemise märke, loodame, et nad õnnestuvad. Grete [Gaim] üllatas Östersundis individuaalis 27. kohaga ja ka tema fookus on lasketiirus õnnestuda."

Jätkuvalt on küsimärgi all Tuuli Tomingase osalemine. "Tuuliga vaatame praegu iga päev, mis seisund on ja hindame jooksvalt," tõdes Tobreluts. "Võimalik, et ta stardib, aga praegu võtsime sellise suuna, et pigem mitte ja ta teeb kaasa segateatevõistluse."