Tobreluts Ruhpoldingu MK-etapi eel: ma ei näe põhjust, miks me ei võiks siin õnnestuda

"Ruhpoldingu rada on suhteliselt kiire ja kui võrdleme ilmastikuolusid Oberhofiga, siis siin on öösel selge miinus ja lumi on suureteraline ja suhteliselt kiire. See soosib natuke kergemat profiili. Kui jälitussõitu pääsemiseks on see piir tavaliselt kuskil kahe-kolme minuti peal, siis siin võib see olla 1.45 ja kahe minuti vahepeal. Vahed on hästi väiksed ja lasketiir suhteliselt kerge. Lastakse päris palju nulle siin," iseloomustas Tobreluts Ruhpoldingu olusid.

Eesti koondislastel on sel hooajal küll tõeliselt särav tulemus veel tegemata, ent koondise peatreener usub, et ka see pole enam kaugel. "Selles ma ei kahtle, et see särav tulemus tuleb, aga ma ei ole kindel millal. Ruhpolding üldiselt läbi aastate meile väga hea paik pole olnud, aga eelmisel aastal Tuuli [Tomingas] võttis siin enda esimeseks MK-sarja punktid ja ma ei näe ühtegi põhjust, miks me ei võiks siin õnnestuda."

Ruhpoldingu MK-etapi esimene võistlus peetakse kolmapäeval, kui kavas on naiste 7,5 km sprint. Sõit on ETV2-st ja ERR-i spordiportaalist jälgitav algusega kell 15.15.