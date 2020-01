Pelle Pohlak: USA-s mängitakse ründavat jalgpalli, mis Sorgale sobib

"Panime novembris paika, et pigem arvame, et Erikul oleks õige aeg minna. Kaardistasime ära liigad ja võistkonnad, kuhu üldse võiks minna," lausus Sorga nüüdseks juba endise klubi Tallinna FC Flora president Pelle Pohlak.

"Kui vaatame ründajatööd, siis ainuke asi, mille järgi hinnatakse, on väravad. Ehk ta peab suutma minna keskkonda, kus tal on võimalus olla ründavas stiilis ja lüüa väravaid. Kindlasti me ei hinnanud kohta, kuhu ta saaks minna, näiteks Skandinaaviat, sest seal on asi keerulisem."

"Kui meedias oli palju juttu igasugustest Hollandi klubidest, siis Hollandi suunal oli vaid üks esiliigaklubi, kes oli valmis laenule võtma ja oli mõni klubi, kes oli valmis ootama suveni," jätkas Pohlak.

"Erikuga läbi rääkides tundus DC Unitedi pakkumine kõige parem. Otsustada tuli kindlaks kuupäevaks ja lõpuks said kolm huvi kokku: nii Erik, klubi kui ka DC United."

Pohlaku sõnul tingis DC Unitedi huvi eestlase agentide hea töö. Siitkandist sinna minna pole võimatu. "Soomlasi on viimasel hooajal MLS-is kuus tükki, nendest EM-i koondises kolm-neli. Tegelikult on see suhteliselt atraktiivne koht, kuhu minna," lausus Pohlak.

"Viimastel hooaegadel on sinna läinud päris palju noori Lõuna-Ameerika ründetalente. Kindlasti on tegu liigaga, kus väga pannakse rõhku ründele," jätkas Flora president. "Kuid ka see on natuke muutumas. Nagu on muutumas tendents, et see on pensionäride liiga - kindlasti ei ole. Kindlasti mängitakse ründavat atraktiivset jalgpalli, mis Erikule sobib."

Ajaleht Washington Post kirjutas, et eestlase eest makstakse pool miljonit eurot. "Ma seda kommenteerida ei saa, aga oli kuuekohaline summa," vastas Pohlak.