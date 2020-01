Ametlik: Erik Sorga karjäär jätkub USA-s

Lõppenud hooajal tõelise läbimurde teinud, koduses kõrgliigas 31 väravat kõmmutanud ning ka A-koondise ukse pauguga lahti löönud Erik Sorga sõlmis kolmeaastase lepingu USA profiliiga MLS klubi D.C. United reservmeeskonna Loudoun Unitediga, vahendab Flora kodulehekülg.

Ülesandmise Loudoun Unitedisse tingivad sealsed erireeglid, ent nii pea kui võimalik, liigub Erik juba esindusmeeskonna D.C. Unitedi juurde.

D.C. Unitedi tehniline direktor Stewart Mairs kinnitas, et ootavad väga eestlase lisandumist. "Tegemist on väga mitmekülgse ründetalendiga, kes on löönud väga muljetavaldavalt palju väravaid oma senise klubi eest. Lisaks on ta vaid 20-aastasena saanud kirja juba kuus kohtumist rahvuskoondises ning näeme temas veel suurt arengupotentsiaali. Ootame väga tema liitumist meeskonnaga ning ootame põnevusega, mida ta algaval hooajal korda saadab," lausus ta.

Loudoun United mängib USA tugevusel teises ehk USL liigas, kuuludes sealses konverentsidega liigaformaadis idakonverentsi. D.C. Unitedi näol on tegemist neljakordse MLS-I võitjaga, kelle viimane karikas jääb aastasse 2004. Samuti on neljal korral võidetud Supporters' Shield karikas, mis antakse parima põhihooaja tulemusega meeskonnale. Sel sajandil on kahel korral võidetud ka USA karikavõistlused, vastavalt 2008 ja 2013.

Mullu lõpetas Washingtonis baseeruv D.C. United põhihooaja idakonverentsis viiendana, ent kaotas play-off'i esimeses ringis peale 1:1 lõppenud normaalaega hilisemale finalistile Toronto FC-le 5:1.