Poola MM-ralli tuleviku kohal on mustad pilved

Poola ralli teenis tunamullu rahvusvaheliselt autospordiliidult (FIA) kollase kaardi ja kui probleemid pealtvaatajatega oleks aasta hiljem kordunud, ei oleks tänavu rallit kindlasti MM-kalendrisse lisatud. Nüüd tõi ralli aga uusi jamasid ja see on seadnud koha MM-kalendris taas küsimärgi alla.

Kõige markantsemal juhul pääses Baranowo kiiruskatse ajal rajale vastassuunas sõitma tuletõrjeauto, kes möödus teetõkkest ja oleks FIA rallidirektori Jarmo Mahoneni sõnul peaaegu ühe politseiniku alla ajanud. Operatiivsõiduk sattus rajal vastamisi ka ühe autoga, aga õnneks laiemas kohas ja õnnetust ei järgnenud.

Lisaks sellele oli mitmel puhul probleeme pealtvaatajate käitumisega, kes viibisid ohtlikes kohtades väga lähedal möödakihutavatele autodele. Turvatöötajate märkustesse suhtuti aga korduvalt üleolevalt.

"Turvaprobleeme esines kogu ralli jooksul ning peame neid uurima ja tegema omad järeldused," sõnas Mahonen väljaandele Autosport. "Intsidenti tuletõrjemasinaga uuritakse kohalikul tasandil, see polnud otseselt ralliga seotud. Aga kuidas see sai juhtuda? Mulle teadaolevalt sõitis ta peaaegu üle poliseiniku. Meil oli õnne, et midagi ei juhtunud, aga sellised asjad ei kuulu ralli juurde."

Mahoneni sõnul ei valitse Poolas samasugune rallikultuur nagu Skandinaavias. "Mõned neist soovivad lihtsalt autodele ligi pääseda," jätkas soomlane. "See oli Michele [Michele Mouton - FIA turvaülem] jaoks väga töine nädalalõpp."

Autosport lisab, et mitmed tiimid sooviksid Poola ralli tulevaks hooajaks MM-kalendrist välja arvata. Teiste seas on kriitikat teinud näiteks Hyundai juht Michel Nandan ja tema Citroeni ametikaaslane Yves Matton. "Uskumatu, et sellised asjad saavad toimuda," sõnas Nandan, kelle hoolealused hõivasid rallil neljast kõrgemast kohast kolm. "Ralli on siin juba pikka aega toimunud, see ei ole nende esimene võistlus ja üsna hirmutav on seda näha."

Üks anonüümseks jäänud tippsõitja lisas: "Kuidas me saame siia tagasi tulla? Inimesed ei saa aru, et auto võib liikuda ükskõik mis suunas. Meil on teel augud [rööpad] ja mõnikord lendab auto neist välja ja siis võib ta minna juba igas suunas. Nad seisavad heinapallide taga ja arvavad, et see päästab neid. Mitte mingil juhul."

Poola ralli pressiesindaja Andzej Borowczkyk ütles, et juhtumit tuletõrjemasinaga pole mõtet üle tähtsustada, sest tegemist oli üksiku suure inimliku eksimusega. Küll aga on ta kindel, et võistlus jääb MM-kavasse. "Vaadake, kui palju fänne see kohale toob," sõnas Borowczyk. "Poola ralli annab MM-sarjale juurde ja ma olen kindel, et tuleme veel tagasi."