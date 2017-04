Meistriliigaga liituv HC Tallinn tahab kolme aasta jooksul meistriks tulla

2012. aastal asutatud HC Tallinn on Risto Lepa juhtimise all viie aastaga teinud märgatavaid edusamme. Nende klubisse kuulub 34 paberitega noortetreenerit ning treeninggruppides on üle 600 lapse.

Tallinnasse kõrgetasemelise käsipalliklubi loomine on pikaajaline plaan, mille esimeses kolmeaastases faasis loodetakse võita Eesti meistritiitel ja pääseda Balti liigas finaalturniirile. Pärast 2010. aastat, mil tegutses Tallinna Chocolate Boys, polegi pealinnas tipptasemel käsipalliklubi olnud.

HC Tallinn võtab meistriliigas sisse Tallasest vabaneva koha. Tallas jätkab esiliigas ning nende praegune peatreener Jüri Lepp saab lootsiks just Tallinna meistriliigaklubis.

"Kui esmastest eesmärkidest rääkida, siis kindlasti soovime kõikide mängijatega teha kolmeaastased lepingud. Soovime võistkonna komplekteerida noortest Eesti mängijatest," rääkis Risto Lepp ERR-ile. "Pooled mängijad on sellel hooajal mänginud HC Tallase ridades, tulid Eesti meistrivõistlustel viiendaks. Meiega on juba liitumas Põlvast pärit Robin Oberg, kes kuulub ka Eesti meeste koondiseringi ning me ei välista, et mõned ambitsioonikad ja teotahtelised Eesti mängijad veel meiega liituvad. Kuid kedagi me teistest klubidest üle osta ei soovi, pigem soovime Eesti käsipallielu edendada."

Aga mõni staarmängija? "Loomulikult oleme olnud kontaktis nii Dener Jaanimaa, Marius Aleksejevi, Martin Johannsoniga, kes kindlasti on oodatud meie klubisse karjääri lõpetama, aga esmapilgul vaatame kolmeaastast tsüklit, mängime noortega, seame eesmärgiks iga-aastase arengu ja ma ei imestaks, kui aastaks 2020 oleksime Eesti meistrid ja jõuaksime Balti liigas final four’i," sõnas Lepp.

Kui palju teil noori klubis on? "Meil on HC Tallinnas üle 30 treeninggrupi, paarkümmend treenerit ja ca 550 noort, lisaks oleme ise teinud tütarklubid nii Tartusse kui Pärnusse, seal on ka sadakond noort," lausus Sepp. "Ideaalis oleksime alustanud oma noortega, aga meie noortest kõige vanemad on 13-15, läheb tükk aega, kui nemad ükskord siia meeskonda jõuavad. Tegime esindusvõistkonna plaaniga näidata noortele, mis see käsipall Tallinnas on ja teha Tallinnasse üks väga tugev võistkond."

Kui suur on meeskonna eelarve ja palju sellest on olemas? "Oleme sajaprotsendilise kindlusega alles paar nädalat seda projekti vedanud. Oleme juba aastaid sellest unistanud, nüüd otsustasime selle ära teha," sõnas Lepp. "Meil otseseid kokkuleppeid ühegi ettevõtte või eraisikuga veel ei ole, kindlasti on linn valmis toetama, aga sajaprotsendiliselt midagi paberil ei ole. Kutsungi üles inimesi ja ettevõtteid, kes soovivad Tallinnas tippkäsipallile elu sisse puhuda, oleme alati valmis otsima uusi koostööpartnereid. Esimese hooaja ambitsiooniks oleks kokku vaja saada 100 000 eurot ja siis läheks iga aasta edasi. Naftarahasid meil siiamaani veel taha ei ole tulnud ja maa seest me kulda leidnud ei ole."

HC Tallinn hakkab treenima ja võistlema Kalevi spordihallis. "Augusti lõpus oleme siin saalis juba kindlasti sees. Esimest korda on käsipalli võimalik Tallinnas renoveeritud Kalevi spordihallis näha septembri esimesel nädalavahetusel, kus toimub meie klubi organiseeritud klubikäsipalli turniir," rääkis Lepp. "Arvatavasti saabub siia 8-16 meeskonda Eestist, Lätist, Leedust, Soomest ja Rootsist, ambitsioon on taastada üks tugev hooajaeelne turniir Tallinnas."