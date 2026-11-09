Eesti sulgpallur võitis Euroopa karikaetapi

Berik mängis koos Soome paarilise Ananda Galvani Daniswaraga. Berik ja Daniswara alistasid esmalt Islandi paari Huldarssoni ja Olvari 21:13, 21:14. Teises ringis olid nad üle Luksemburgi esindajatest Yoel Feltesest ja Zoe Sinicost 21:9, 21:18.

Veerandfinaalis kohtusid nad taanlase Oliver Geisleri ja šveitslase Aline Muelleriga ning pääsesid poolfinaali tulemusega 21:12, 21:19. Nelja parema seas olid Beriku ja Daniswara vastasteks rootslased Emil Johansson ja Miranda Johansson. Eesti ja Soome duo sai võidu 21:13, 21:11.

Finaalis mindi vastamisi taanlaste Tobias Ronbogi ja Maria Sogard Anderseniga. Berik ja Daniswara kaotasid avageimi, kuid seejärel õnnestus neil mäng enda kasuks pöörata ning võtta võit 19:21, 21:17, 21:11.

Elisaveta Beriku jaoks on see esimene võit Euroopa karikaetapil täiskasvanute klassis.