Tallinna lipujalgpalli meeskond avas kõrgetasemelisel turniiril võiduarve

2023. aasta sügisest tegutsev Tallinna Bay Ballers rändas esimest korda klubi ajaloos välismaale ja osales mainekal Copenhagen Bowli turniiril. Laupäeval, klubi ajaloo esimeses tõelises mängus, tuli tunnistada Rootsi klubi Marvels paremust, kuid mäng andis kohe märku, et Eesti ainus klubi suudab kõrgetasemelisel turniiril konkurentsi pakkuda küll.

Teiseks mänguks olid eestlased juba paremini häälestatud ning kõigepealt skooris USA üliõpilasliigas mängiv Karl Peterson Bay Ballersi ajaloo esimese touchdown'i. Mäng taanlaste The Compliantsi vastu oli pingeline, aga Tallinnal õnnestus mängiva peatreeneri Martti Poomi juhtimisel viimasena skoorida ja sellega teeniti 25:20 võit, mis oli klubi jaoks esimene võit üldse.

Seejärel mindi vastu südikate Saksamaa tudengitega ning Bay Ballers asus BurgBurgBurgi vastu kiirelt 12:0 juhtima. Paraku õnnestus sakslastel teisel poolajal piisavalt teha, et 14:12 võit ära võtta. Alagrupi lõpetas Bay Ballers veel kahe kaotusega, kui turniiril poolfinaali jõudnud Prantsusmaa klubi Titans ja finaalis kaotanud USA õhuväelased Air Phoenix paremuse maksma panid.

See tähendas, et Bay Ballers jätkas oma turniiri alumises tabelikolmandikus, kuid seal tehti puhas töö. Kõigepealt 20:6 võit Rootsi klubi Mean Machines üle, kui kaitsekapten Kristjan Kallaste võttis neli vaheltlõiget ja viis ühe neist touchdown'iks. Järgmises mängus sai Eesti klubi lustida, kui sakslaste BB Bubblegumi üle teeniti võimas 35:8 võit. Teisel mängupäeval asendas põhimängujuht Poomi noor viskaja Marcel Malsroos-Väli, kes leidis püüdjate Karl Petersoni, Norman Ilumetsa ja tsenter Vladislav Põtkoga hea ühenduse. Kaitses said 15-aastane Gregor Pulst ning tiimi ainus naismängija Anastasia Musienko vaheltlõike. Lisaks sai vaheltlõike Kopenhaagenis sünnipäeva tähistanud Karl Christian Velberg, kes vormistas vastase mängujuhi kingituse ühtlasi touchdown'iks.

Turniiri viimases mängus Falkenberg Phoenixi vastu asus Bay Ballers kiirelt juhtima, kuid rootslased jõudsid teisel poolajal taas touchdown'i kaugusele. Norman Ilumets pani siis aga turniirile vinge punkti, kui sai Malsroos-Välilt palli ning jooksis sellega 45 jardi, kindlustades Tallinna klubile 18:6 võidu.

"Kui esimesel päeval ei saanud justkui vedama, siis teisel päeval ei saanud pidama," ütles kaitsekapten Kallaste. "Teadsime, et turniir tuleb tõsine, aga juba esimesest mängust nägime, mis tempoga mängima peab. Suutsime tegelikult kõigiga mängida ja natuke jäi kripeldama, et esimesest kolmest mängust ainult ühe võidu saime. Nii palju nägime kohe ära - me tekitame Euroopa suurturniiridel vastastele peavalu."

Kokkuvõttes teenis Bay Ballers turniiril Leisure võistlusklassis 25. koha, alumises tabelikolmandikus teeniti kolm võitu punktivahega +53, millega edestati samuti kolm võitu teeninud sakslaste Scorpionsi (+44). Leisure divisjoni võitis lõpuks London Smoke, kes alistas pingelises finaalmängus Air Phoenixi.

Tallinn Bay Ballers mängis Copenhagen Bowlil koosseisus Martti Poom, Marcel Malsroos-Väli, Karl Peterson, Norman Ilumets, Kristjan Kallaste, Vladislav Põtko, Jan Joonas Pevkur, Markus Salm, Ronan Vahtras, Karl Ränd, Gregor Pulst, Karl Christian Velberg ja Anastasia Musienko.

"Esiteks, suured tänud Petersonile, kes otsustas tulla ja meie rünnakule tõuke anda. Selline püüdja annab mängujuhile kindlust ükskõik mis viset proovida. Vanemad mehed tegid vast oma ära, aga noorte üle saab kindlasti uhke olla. Pevkur ja Salm täitsid kaitses oma rolli suurepäraselt, Pevkuri surve vastaste mängujuhtidele oli terve turniiri jooksul meie edu võti. Paljude jaoks oli see esimene kogemus Ameerika jalgpalli väljakul ning kõik tulid selle pingega toime," lisas Kallaste.

"Copenhagen Bowl oli vinge kogemus ja plaanime sinna tagasi minna, siis juba kõrgematele kohtadele mängima. Lisaks saime kogemust kohtunikena, mis tuleb meile kasuks, sest tahaksime lähitulevikus ise Tallinnas turniiri korraldada. Tahame sel hooajal veel vähemalt ühel välisturniiril osaleda ning loodetavasti leiame sügise poole ka lätlased-leedukad üles, et nendega mõõtu võtta. Järgmisel hooajal loodame juba osaleda Soome meistrivõistlustel, kus peaksime saama vähemalt kolm turniiri," ütles Kallaste.

Copenhagen Bowli turniiriga tehti algust 2015. aastal ning see on kujunenud aastatega üheks tähtsaimaks turniiriks Euroopas. Eliitdivisjoni mängud on ülimalt kõrgetasemelised ning finaal jäi Prantsusmaa koondise siseasjaks - Blue Berets alistas Red Roostersi 27:21. Pariis võõrustab tänavu ka Euroopa meistrivõistlusi. Lisaks mängisid meeste turniiril Taani, Portugali ja Afganistani koondised ning Euroopa parimaks mängujuhiks peetav Benjamin Klever ja tema Saksamaa koondisekaaslased. Naiste turniiril näitas võimu Türgi rahvuskoondis, kes alistas finaalis Tšehhi naiskonna.

Lipujalgpall (flag football) on esmakordselt olümpiakavas 2028. aastal toimuvatel mängudel Los Angeleses.