X!

Tallinna lipujalgpallivõistkond võitis Soomes toimunud turniiri

Ameerika jalgpall
Tallinn Bay Ballers
Tallinn Bay Ballers Autor/allikas: Maristell Paat
Ameerika jalgpall

Tallinna lipujalgpalli (flag football) võistkond Tallinn Bay Ballers saavutas esimese turniirivõidu, kui võitis Helsingi velodroomil toimunud Snap Classics turniiril kõik neli mängu.

Bay Ballers alistas päikeselises Helsingis esmalt võõrustaja Helsinki Flag Footballi 24:21 ning jooksis siis Lahti Jetsist üle tulemusega 32:6. Kolmandas mängus läks Bay Ballers vastamisi Kerava Flagdogsiga, kelle koosseisu kuulus mitu Soome koondislast, aga Tallinna klubi näitas võimu ja vormistas suurepärase teise poolajaga 24:0 võidu.

Esinumber Bay Ballers läks finaalis veel korra vastamisi HFF-iga ning kohtumine algas Tallinna jaoks halvasti, kui vastane skooris kaitses touchdown'i. Bay Ballers toibus kenasti, jõudis poolajapausiks viigini ja läks seejärel ka juhtima 20:12. HFF jõudis vähem kui minut enne mängu lõppu veel touchdown'i skoorida, aga Bay Ballersi kaitse ei lubanud kaht lisapunkti ning kindlustas 20:18 võidu.

2023. aasta sügisel tegutsema hakanud Tallinn Bay Ballers on käinud kolmel välisturniiril, laupäevane võit Helsingi velodroomil tähistab aga tiimi esimest esikohta.

Bay Ballersi kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti Snap Classics: Baltic Sea Edition turniiril mängujuht Marcel Malsroos-Väli, kelle terav viskekäsi tekitas vastastele hulganisti probleeme. "Varasemalt oleme turniiridelt lahkunud pigem hea kogemusega, sel korral saime enda kogemuse lõpuks tulemuseks teha. Annab kõigile asjaosalistele kõvasti motivatsiooni juurde ja annab klubile ka tulemust ja tausta, et veel rohkem huvilisi saaks aru, et me päriselt ajame head asja," ütles quarterback.

Tiimiga oli kaasas ka Eesti ainsa naiskonna, Tallinn Diamondsi mängijaid, kes said oma esimese mängukogemuse. TBB mängis Soome alaliidu korraldatud turniiril koosseisus Marcel Malsroos-Väli, Norman Ilumets, Vladislav Põtko, Karl Christian Velberg, Mathias Kontus, Tõnis Titov, Manuel Trinidad Moraes, ERR-i spordiportaali toimetaja Kristjan Kallaste, Anastasia Musienko, Kristiina Võrk ja Darõna Purena.

"Meil on melu tiimis alati super, oleme nagu kokku kasvanud juba," lisas Malsroos-Väli. "Kõik uued, kes tulevad, saavad alati omaks ja kogenumad võtavad oma tiiva alla. Pärast turniiri oli näha, kuidas keegi ei suutnud naeratust suult saada, sest saime koos suure töö tehtud. Tegelikult on see alles algus."

23.-24. mail osaleb TBB teist korda mainekal Copenhagen Bowlil, kus mullu teeniti 25. koht. Lisaks on plaanis Soome alaliiduga koostöös korraldada suve teises pooles turniir ka Tallinnas. Järgmine aasta osaleb TBB tõenäoliselt Soome meistrivõistlustel.

Lipujalgpall on esmakordselt olümpiakavas 2028. aastal toimuvatel mängudel Los Angeleses, MM toimub tänavu Düsseldorfis.

Toimetaja: Anders Nõmm

sport.err.ee värsked uudised

17:58

VIDEO | Eesti hokikoondis tähistas Hiinas rõõmsalt MM-turniiri võitu

17:35

A-gruppi tõusnud Eesti jäähokikoondis lõpetas MM-turniiri kaotusega Hiinale Uuendatud

17:32

Eesti kurlingukoondis alustab MM-i kvalifikatsiooniturniiri

16:27

Tallinna lipujalgpallivõistkond võitis Soomes toimunud turniiri

15:40

Neidude jalgpallikoondis alistas Usbekistani penaltiseerias

15:07

Eesti koondis tõi EM-ilt koju 31 medalit

14:46

EOK vastus: valimiste toimumisaja muutmine on võimalik ainult täiskogu otsusega

14:04

ROK näitab e-spordile punast tuld

13:16

Mäeuibo sõitis tugevas konkurentsis välja kõrge koha

12:38

Hearts on lähedal saavutusele, milleni küündis viimati Fergusoni Aberdeen

12:00

Vähidiagnoos sundis Itaalia tippkorvpallurit karjääri lõpetama

11:32

KUULA | Kas jäähokikoondis on praegu rahvuskoondistest kõige tugevamal tasemel?

11:15

Hurricanes pani Flyersi teist korda paika

10:22

Wembanyama pani 12 kulpi, kuid Timberwolves ikkagi võitis

09:24

Manchester City loovutas tiitliheitluses väärtuslikke punkte

08:43

Snuukri maailmameistriks tuli hiinlane Wu Yize

08:05

VIDEO | Rooba värav aitas KooKoo sammu võrra tiitlile lähemale

04.05

Botswanas kruviti korduvalt teatejooksu maailmarekordit

04.05

Paas: Hiina MK-etapil tahaksin rohkem endale keskenduda

04.05

Kehra ei lubanud Viljandile pronkse kaela riputada

04.05

Tartu Ülikool suutis esialgu katastroofi ära hoida Uuendatud

04.05

ETV spordisaade, 4. mai

04.05

Vuelta liider kukkus ja katkestas, Ebras 108.

04.05

Tiisaare ja Korotkovi värske treener: Future-tasemel on eesmärgiks medalid

04.05

My Relander võidutses Hollandis, Kairit Kalbre tuli Jordaanias kolmandaks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo