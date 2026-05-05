Tallinna lipujalgpallivõistkond võitis Soomes toimunud turniiri

Tallinna lipujalgpalli (flag football) võistkond Tallinn Bay Ballers saavutas esimese turniirivõidu, kui võitis Helsingi velodroomil toimunud Snap Classics turniiril kõik neli mängu.

Bay Ballers alistas päikeselises Helsingis esmalt võõrustaja Helsinki Flag Footballi 24:21 ning jooksis siis Lahti Jetsist üle tulemusega 32:6. Kolmandas mängus läks Bay Ballers vastamisi Kerava Flagdogsiga, kelle koosseisu kuulus mitu Soome koondislast, aga Tallinna klubi näitas võimu ja vormistas suurepärase teise poolajaga 24:0 võidu.

Esinumber Bay Ballers läks finaalis veel korra vastamisi HFF-iga ning kohtumine algas Tallinna jaoks halvasti, kui vastane skooris kaitses touchdown'i. Bay Ballers toibus kenasti, jõudis poolajapausiks viigini ja läks seejärel ka juhtima 20:12. HFF jõudis vähem kui minut enne mängu lõppu veel touchdown'i skoorida, aga Bay Ballersi kaitse ei lubanud kaht lisapunkti ning kindlustas 20:18 võidu.

2023. aasta sügisel tegutsema hakanud Tallinn Bay Ballers on käinud kolmel välisturniiril, laupäevane võit Helsingi velodroomil tähistab aga tiimi esimest esikohta.

Bay Ballersi kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti Snap Classics: Baltic Sea Edition turniiril mängujuht Marcel Malsroos-Väli, kelle terav viskekäsi tekitas vastastele hulganisti probleeme. "Varasemalt oleme turniiridelt lahkunud pigem hea kogemusega, sel korral saime enda kogemuse lõpuks tulemuseks teha. Annab kõigile asjaosalistele kõvasti motivatsiooni juurde ja annab klubile ka tulemust ja tausta, et veel rohkem huvilisi saaks aru, et me päriselt ajame head asja," ütles quarterback.

Tiimiga oli kaasas ka Eesti ainsa naiskonna, Tallinn Diamondsi mängijaid, kes said oma esimese mängukogemuse. TBB mängis Soome alaliidu korraldatud turniiril koosseisus Marcel Malsroos-Väli, Norman Ilumets, Vladislav Põtko, Karl Christian Velberg, Mathias Kontus, Tõnis Titov, Manuel Trinidad Moraes, ERR-i spordiportaali toimetaja Kristjan Kallaste, Anastasia Musienko, Kristiina Võrk ja Darõna Purena.

"Meil on melu tiimis alati super, oleme nagu kokku kasvanud juba," lisas Malsroos-Väli. "Kõik uued, kes tulevad, saavad alati omaks ja kogenumad võtavad oma tiiva alla. Pärast turniiri oli näha, kuidas keegi ei suutnud naeratust suult saada, sest saime koos suure töö tehtud. Tegelikult on see alles algus."

23.-24. mail osaleb TBB teist korda mainekal Copenhagen Bowlil, kus mullu teeniti 25. koht. Lisaks on plaanis Soome alaliiduga koostöös korraldada suve teises pooles turniir ka Tallinnas. Järgmine aasta osaleb TBB tõenäoliselt Soome meistrivõistlustel.

Lipujalgpall on esmakordselt olümpiakavas 2028. aastal toimuvatel mängudel Los Angeleses, MM toimub tänavu Düsseldorfis.