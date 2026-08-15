USA 14-aastane võiduseeria lipujalgpalli MM-il katkes

Ameerika Samoa võidu üheks peategelaseks kerkis Taulia Tagovailoa, kes viskas viis touchdown'i. 22-aastane Tagovailoa on NFL-i klubi Atlanta Falcons tagamängija Tua Tagovailoa noorem vend.

USA oli lipujalgpalli maailmameistrivõistlustel viimati kaotanud 2012. aastal, kui finaalis jäädi alla Austriale. Pärast seda võitis USA viis järjestikust MM-tiitlit ning lisaks tuli ameeriklastel kuldmedal 2022. aasta maailmamängudelt ja järjestikustel Ameerika mandrimeistrivõistlustel 2023. ja 2025. aastal.

Ameerika Samoa vastu peetud kohtumises ei suutnud USA oma tavapärast edu maksma panna ning 32 visatud punkti jäi seekord võiduks väheks. Ameerika Samoa 38 punkti tähistas suurt üllatust alal, kus USA on aastaid konkurentidest selgelt üle olnud.

Kaotus muudab lipujalgpalli jaoks olukorra eriti huvitavaks, sest ala teeb 2028. aasta Los Angelese olümpiamängudel oma debüüdi. USA on seal endiselt üks kindlaid kullafavoriite, kuid reedel saadud kaotus näitas, et ameeriklased ei pruugi olla võitmatud.

Lipujalgpalli näol on tegemist kontaktivaba versiooniga Ameerika jalgpallist, kus vastase peatamiseks tuleb tema vöö küljest eemaldada lipp. Los Angelese mängudel võistlevad nii meeste kui ka naiste koondised.