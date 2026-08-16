X!

TÄNA OTSE | Teivashüppe valitseja Duplantis jahib neljandat EM-tiitlit

Kergejõustiku EM
Kergejõustiku EM

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis jagatakse viimasel võistlusõhtul välja kaheksa medalikomplekti. Otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 21.35. Kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets, reporter on Debora Saarnak.

Rootsi teivashüppekuulsus Armand Duplantis hakkab viimasel võistluspäeval jahtima oma neljandat EM-tiitlit. Maailmarekordimees pidi lõppvõistlusele jõudmiseks tegema kvalifikatsioonis ainult ühe hüppe, kui alistas kvalifikatsiooninormi 5.60 esimesel katsel. Sama lühike tööpäev oli ka kreeklasel Emmanoiul Karalisel ja sakslasel Bo Kanda Lita Baehrel.

Duplantis vihjas reedese kvalifikatsiooni järel, et loodab finaalis püstitada uue maailmarekordi (6.32). "See oleks kindlasti kirss tordil. Ma ei lähe selle pärast eraldi närvi. Pigem on nii, et kui olen oma töö ära teinud ja võistluse võitnud, siis kõik, mis sellele järgneb, on lihtsalt boonus. Lähme teeme ära! Ootan suurepärast finaali," rääkis rootslane kvalifikatsiooni järel.

Lisaks meeste teivashüppele selguvad medalivõitjad veel naiste odaviskes, naiste kaugushüppes, 4x100 meetri segateatejooksus, meeste 3000 meetri takistusjooksus, naiste 1500 meetri jooksus ning naiste ja meeste 4x400 meetri teatejooksudes.

Ajakava:

21.30 M teivashüppe finaal
21.55 N odaviske finaal
22.05 N kaugushüppe finaal
22.35 4×100 m segateatejooksu finaal
22.50 M 3000 m takistusjooksu finaal
23.13 N 1500 m jooksu finaal
23.33 N 4×400 m teatejooksu finaal
23.48 M 4×400 m teatejooksu finaal

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

Täna otse
09.25
ETV
Kergejõustiku EM Birminghamis
21.35
ETV
Kergejõustiku EM Birminghamis

kergejõustiku em-i viimased uudised

13:24

Väsimatu Nurme: olen motiveeritud ja võitleja hingega, aga elu vajab elamist

12:53

Liis-Grete Hussar: täna oli täpselt see tunne, millega lootsin joosta

12:44

Maratonikullad rändasid Soome ja Saksamaale, Nurme Eesti parimana 31. Uuendatud

10:20

TÄNA OTSE | Teivashüppe valitseja Duplantis jahib neljandat EM-tiitlit

00:10

Bruusi võistlus lõppes kõrgusel 1.88, Magutšihh võitis kolmanda EM-tiitli Uuendatud

15.08

Seitsmevõistluse võitis iirlanna O'Connor

15.08

Ingebrigtsenite isa lõpetab treenerikarjääri

15.08

Lusti ei saanud EM-il tulemust kirja Uuendatud

15.08

Perez ja Fiorini tulid maailmarekorditega Euroopa meistriteks

15.08

Ingebrigtsenite isa hoolealune kritiseerib EM-i: tunnen, et mind kiusatakse

sport.err.ee viimased uudised

13:15

Flora sai naiste meistriliigas Paidest kolmandat korda jagu

12:25

U-16 korvpallikoondis võitis pronksimängu ja tõuseb A-divisjoni

11:55

Latsepov ja Bell võitsid ka Ülemiste Ööjooksu poolmaratoni

11:19

Palumets säras suureskoorilises võidumängus debüütväravaga

10:48

Ujumislegend Ledecky 15 aastat kestnud võiduseeria katkes

09:50

Legion lahkus Tammeka duubli vastu väljakult, mäng katkestati

09:18

Ilves tuli suvisel GP-l seitsmendaks: suvega on hüppevorm paranenud

08:55

Väljakule naasnud Djokovic sai maailma 50. reketilt üllatuskaotuse

08:10

Maastikumaratonis tulid Eesti meistriteks Pajur ja Uibokand

15.08

Sugar võitis ORC Euroopa meistrivõistlustel hõbeda ja kulla Uuendatud

15.08

ETV spordisaade, 15. august

15.08

Jefimova jõudis teise ajaga finaali ja Tribuntsov püstitas Eesti rekordi Uuendatud

15.08

Eesti 3x3 koondis sai kodusel turniiril teise koha

15.08

Pärnits Ülemiste Ööjooksul: Eesti ettevõtted võiksid rohkem tagasi anda

15.08

Hispaania krooniti rühmkavade maailmameistriks, Eesti jäi 24. kohale

15.08

Kaul jäi paraujumise EM-il 50 meetri vabaujumises neljandaks

15.08

Sakslane purustas 1500 meetri ujumise maailmarekordi

15.08

Vormel-E loodab paari aasta jooksul näha stardirivis ka naissõitjaid

15.08

USA 14-aastane võiduseeria lipujalgpalli MM-il katkes

15.08

Sheini debüüt Inglismaa esiliigas lõppes kaotusega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo