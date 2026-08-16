TÄNA OTSE | Teivashüppe valitseja Duplantis jahib neljandat EM-tiitlit

Rootsi teivashüppekuulsus Armand Duplantis hakkab viimasel võistluspäeval jahtima oma neljandat EM-tiitlit. Maailmarekordimees pidi lõppvõistlusele jõudmiseks tegema kvalifikatsioonis ainult ühe hüppe, kui alistas kvalifikatsiooninormi 5.60 esimesel katsel. Sama lühike tööpäev oli ka kreeklasel Emmanoiul Karalisel ja sakslasel Bo Kanda Lita Baehrel.

Duplantis vihjas reedese kvalifikatsiooni järel, et loodab finaalis püstitada uue maailmarekordi (6.32). "See oleks kindlasti kirss tordil. Ma ei lähe selle pärast eraldi närvi. Pigem on nii, et kui olen oma töö ära teinud ja võistluse võitnud, siis kõik, mis sellele järgneb, on lihtsalt boonus. Lähme teeme ära! Ootan suurepärast finaali," rääkis rootslane kvalifikatsiooni järel.

Lisaks meeste teivashüppele selguvad medalivõitjad veel naiste odaviskes, naiste kaugushüppes, 4x100 meetri segateatejooksus, meeste 3000 meetri takistusjooksus, naiste 1500 meetri jooksus ning naiste ja meeste 4x400 meetri teatejooksudes.

Ajakava:

21.30 M teivashüppe finaal

21.55 N odaviske finaal

22.05 N kaugushüppe finaal

22.35 4×100 m segateatejooksu finaal

22.50 M 3000 m takistusjooksu finaal

23.13 N 1500 m jooksu finaal

23.33 N 4×400 m teatejooksu finaal

23.48 M 4×400 m teatejooksu finaal