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Eesti klubid teenisid eurosarjadest viimase viie aasta suurima summa

Jalgpall
Jalgpalli Konverentsiliiga: Tallinna FC Flora - Inter Club d'Escaldes
Jalgpalli Konverentsiliiga: Tallinna FC Flora - Inter Club d'Escaldes Autor/allikas: Iris Tähema/ERR
Jalgpall

Eesti klubid teenisid lõppenud eurosarjahooajal kokku 3,81 miljonit eurot, mis on viimase viie aasta parim tulemus.

Soccernet.ee andmetel oli Eesti klubidest suurim euroteenija FC Flora, kelle teenistus ulatus 1,335 miljoni euroni.

Flora jõudis Konverentsiliigas kolmandasse eelringi ning teenis lisaks 260 000 euro suuruse Eesti meistri boonuse.

Paide Linnameeskond teenis eurosarjast 1,075 miljonit eurot ning FCI Levadia ja Nõmme Kalju kumbki 350 000 eurot.

Paide tõi Eesti klubidele sportlike tulemuste eest enim lisaraha ning teenis sel moel 750 000 eurot.

Eurosarjade rahasüsteemi järgi makstakse klubile iga mängitud eelringi eest 175 000 euro suurune reisikompensatsioon ning lisaks sõltub teenistus sellest, millises ringis meeskond konkurentsist langeb.

Viimase viie aasta arvestuses on Eesti klubidest kõige rohkem teeninud samuti Flora, kelle kontole on selle perioodi jooksul kogunenud 4,325 miljonit eurot.

Paide on samal ajal teeninud 3,95 miljonit ning Levadia 3,8 miljonit eurot.

Tänavune tulemus jääb siiski alla 2021. aastale, mil Flora jõudis Konverentsiliiga põhiturniirile ja teenis üksi 4,34 miljonit eurot.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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