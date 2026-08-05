Jordaania jalgpallijuht süüdistab Infantinot toetuse väljapressimises

Jordaania pöördus FIFA poole pärast seda, kui riik pääses esimest korda ajaloos jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniirile. Bin Al-Husseini sõnul palus alaliit abi mitmes küsimuses, kuid kuude jooksul ei juhtunud midagi. Olukord muutus tema sõnul alles MM-i ajal.

"Mulle öeldi suuliselt, et meie jalgpalliliitu aidataks palju rohkem, kui toetaksin Infantinot. Jordaanias peame väga oluliseks eetilisi väärtusi. Me ei ole teda varem toetanud ega tee seda ka nüüd. See on puhas šantažeerimine ja me ei kavatse sellele järele anda," kirjutas Bin Al-Hussein ühismeedias.

Reuters palus FIFA-l süüdistusi kommenteerida, kuid teisipäeva õhtuks ei olnud organisatsioon vastanud.

Bin Al-Husseini sõnul tekkis Jordaanial MM-i ajal mitu muret. Näiteks ei saanud paljud fännid hoolimata ostetud piletitest USA viisat. Lisaks tuli Jordaanial tasuda USA-s makse mängijatele ja taustajõududele makstud tasudelt, samal ajal kui Kanadas ja Mehhikos mänginud koondisi see tema sõnul ei puudutanud.

Samuti pole Jordaania alaliit tema sõnul siiani kätte saanud 2025. aasta Araabia karikavõistluste finaali eest lubatud auhinnaraha.

"Jõudsime finaali, kuid ootame raha endiselt, samal ajal kui FIFA räägib oma miljarditesse ulatuvatest reservidest. On selge, et FIFA juhtkonnas on probleem," kirjutas Bin Al-Hussein.

Bin Al-Husseini väljaütlemised lisavad survet Infantinole, kelle juhtimine on viimastel nädalatel sattunud järjest rohkem kriitika alla. Hiljuti loobus FIFA plaanist müüa vähemusosalus oma äritegevuses, sest paljud jalgpalliliidud olid sellele vastu. FIFA põhjendas plaani sooviga koguda miljardeid dollareid maailma jalgpalli arendamiseks.