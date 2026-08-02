Dahlmeieri dokumentaalis selgus, et teda hoiatati enne saatuslikku tõusu

Aasta pärast endise Saksamaa laskesuusataja Laura Dahlmeieri traagilist hukkumist jõudis eetrisse dokumentaalfilm, mis toob avalikkuse ette seni teadmata üksikasju tema viimasest mägironimisest Pakistanis. Muu hulgas selgub filmist, et Dahlmeierit hoiatati juba enne saatuslikuks saanud tõusu keeruliste ilmastiku- ja mäeolude eest.

ServusTV dokumentaalis "Laura Dahlmeier. Üks samm liiga kaugele" meenutab Hispaania mägironija Maria Martin kohtumist Dahlmeieri ja tema ronimiskaaslase Marina Kraussiga Laila Peaki baaslaagris mõni päev enne õnnetust.

Martini sõnul valitsesid 6096 meetri kõrgusel Laila Peakil erakordselt ohtlikud tingimused. Kõrged temperatuurid muutsid nõlvad ebastabiilseks ning piirkonnas esines sageli kivivaringuid, laviine ja jäävaringuid. Hispaanlanna rääkis, et püüdis Dahlmeierit veenda tõusust loobuma ning näitas talle isegi fotosid piirkonnas toimunud laviinidest.

"Püüdsin neile oma kehvas inglise keeles selgitada, et see on väga raske ja sisuliselt võimatu. Ilm oli väga muutlik ning baaslaagri ümbruses toimusid pidevalt laviinid ning kivi- ja jäävaringud," ütles Martin dokumentaalis.

Tema sõnul muutusid tingimused veelgi halvemaks pärast seda, kui Dahlmeier oli baaslaagrist lahkunud.

Lisaks Dahlmeieri viimase ekspeditsiooni käsitlemisele jälgib dokumentaal Austria alpinisti Lukas Wörle ja Sloveenia mägironija Aleš Ceseni retke Laila Peakile. Samal marsruudil liikunud mägironijad kirjeldavad mäge kui tehniliselt väga keerulist ning rõhutavad, et kiiresti muutuvad ilmaolud muudavad selle eriti ohtlikuks.

31-aastane Dahlmeier hukkus 28. juulil 2025, kui teda tabas laskumise ajal kivivaring. Päästetööd tuli katkestada, sest piirkonnas püsis suur varinguoht. Tema surnukeha jäi mäele, sest endise laskesuusataja soov oli, et tema päästmiseks või äratoomiseks ei seataks ohtu teiste inimeste elusid.

Dahlmeieri surnukeha on püütud mägedest leida mitmel korral, kuid seni edutult. Viimastel otsingutel leiti tema ronimisköis, kuid surnukeha mitte.

Dahlmeier lõpetas laskesuusatajakarjääri 2019. aastal vaid 25-aastaselt, et pühenduda mägironimisele. Karjääri jooksul võitis ta kaks olümpiakulda, seitse maailmameistritiitlit ja ühe MK-sarja üldvõidu.