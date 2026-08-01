Chelsea sai 10 miljoni naela suuruse trahvi

Londoni Chelsea jalgpalliklubile määrati 10 miljoni naela suurune trahv ning kaheks üleminekuperioodiks tingimisi keeld uute mängijate registreerimiseks seoses klubi varasemate reeglite rikkumistega. Samas pääses Londoni klubi punktide mahaarvamisest, mis tühistati apellatsiooni tulemusel.

Rikkumised puudutasid perioodi 2009–2022, mil Chelsea rikkus agentidele ja kolmandatele osapooltele tehtud makseid reguleerivaid reegleid.

Esialgu määrati klubile ka kuuepunktiline punktide mahaarvamine, kuid see peatati kuni 30. juunini 2027 ning tühistati hiljem apellatsiooni tulemusel.

Chelsea praegused omanikud Todd Boehly ja Clearlake Capital teatasid pärast klubi ostmist 2022. aastal ise 74 jalgpalliliidu reeglite rikkumisest.

Klubi tunnistas, et tegi aastatel 2011–2018 registreerimata agentidele ja kolmandatele isikutele seoses mängijate üleminekutega salajasi makseid, mis ulatusid ligi 47 miljoni naelani (umbes 55 miljonit eurot).

Inglismaa jalgpalliliit teatas, et jätkab juhtumiga seotud üksikisikute võimalike rikkumiste uurimist.

Esialgne trahv oli 26 miljonit naela, kuid seda vähendati kolmandiku võrra, sest Chelsea avalikustas rikkumised ise ja tegi uurimisega komisjoni hinnangul pretsedenditut koostööd. Seejärel vähendati trahvi veel kolmandiku võrra, sest klubi tunnistas süüd varakult, ning lõpuks langetati summa 10 miljoni naelani, võttes arvesse UEFA ja Premier League'i juba määratud karistusi.

Inglismaa jalgpalliliidu hinnangul on tegemist asjakohase karistusega, mis ühtaegu karistab klubi, aitab ennetada sarnaseid rikkumisi ja kaitseb jalgpalli ausust.

Chelsea teatas omalt poolt, et jalgpalliliidu menetluse lõppemisega on lõppenud kõik klubi vastu algatatud regulatiivsed menetlused.