Lehis pääses MM-il ainsa eestlannana edasi
Valitsev epeevehklemise Euroopa meister Katrina Lehis teenis Hongkongis toimuvatel maailmameistrivõistlustel avaringis võidu, kuid teised eestlannad langesid konkurentsist.
Maailma esinumber Lehis kohtus põhiturniiri avaringis soomlanna Suvi Lehtoneniga ning teenis kindla 15:5 võiduga edasipääsu. Mullu MM-il hõbeda võitnud Lehis läheb teises ringis vastamisi Venemaa vehkleja Anastassia Rustamovaga, kes teenis esimeses matšis Seunghye Yangi üle napi 15:14 võidu.
Lehise ja Rustamova vastasseis algab Eesti aja järgi kell 9.25.
Ungarlanna Blanka Virag Nagy üllatas avamatšis Irina Embrichi, kui teenis 18. asetusega eestlanna üle 15:8 võidu. Veronika Zuikova andis Prantsusmaa vehklemistähele Marie-Florence Candassamyle lahingu, kuid Pariisi olümpiahõbe saavutas siiski 15:14 võidu.
Toimetaja: Kristjan Kallaste