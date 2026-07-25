Lehis pääses MM-il ainsa eestlannana edasi

Ungarlanna Blanka Virag Nagy üllatas avamatšis Irina Embrichi, kui teenis 18. asetusega eestlanna üle 15:8 võidu. Veronika Zuikova andis Prantsusmaa vehklemistähele Marie-Florence Candassamyle lahingu, kuid Pariisi olümpiahõbe saavutas siiski 15:14 võidu.

Lehise ja Rustamova vastasseis algab Eesti aja järgi kell 9.25.

Maailma esinumber Lehis kohtus põhiturniiri avaringis soomlanna Suvi Lehtoneniga ning teenis kindla 15:5 võiduga edasipääsu. Mullu MM-il hõbeda võitnud Lehis läheb teises ringis vastamisi Venemaa vehkleja Anastassia Rustamovaga, kes teenis esimeses matšis Seunghye Yangi üle napi 15:14 võidu.

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