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Tammekaga liitus poolkaitsja Armeenia esiliigast

Jalgpall
Joachim Amijekori
Joachim Amijekori Autor/allikas: Tartu JK Tammeka
Jalgpall

Tartu Tammeka sõlmis 1,5-aastase lepingu keskpoolkaitsja Joachim Amijekoriga, kes tuli Tartusse Armeenia esiliigaklubist FC Sjunik.

Möödunud hooajal kogus Amijekori 28 liigamänguga kaheksa väravat ja kaheksa resultatiivset söötu, lisaks on ta varem mänginud Luksemburgi kõrgliigas, kirjutab Tammeka koduleht. 

Peatreener Karel Voolaidi sõnul toodi Amijekori meeskonda tugevdama pärast David Eptoni ja Mattis Karise lahkumist ning tõi esile uustulnuka tehnilise taseme ja mitmekülgsuse, nimetades teda universaalseks keskväljamängijaks, kes suudab ka väravaid lüüa. 

"Jo taust on selline, et tal pole seal kirjas väga nimekaid klubisid. Aga minu jaoks on tähtis tema individuaalne meisterlikkus, mida ma mänge analüüsides nägin. Me vaatame teda küll keskväljamängijana, aga milliseks ta täpne positsioon kujuneb, näeme töö käigus," sõnas Voolaid. 

Amijekori võib Tammeka debüüdi teha juba reedeses Evald Tipneri karikamängus Tallinna Zealot Sportingu vastu, mis on ühtlasi Mattis Karise viimane kohtumine enne USA-sse siirdumist. 

Toimetaja: Lisette Holst

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