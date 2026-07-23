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Miami Inter sattus pärast Casemiroga lepingu sõlmimist uurimise alla

Jalgpall
Casemiro
Casemiro Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

MLS teatas, et uurib süüdistusi, mis on laekunud Inter Miami reeglitevastase läbirääkimiste pidamises osas, kui klubi sõlmis lepingu Brasiilia poolkaitsja Casemiroga.

Manchester Unitedist eelmise hooaja lõpus. Seejuures kehtib leping 2027. aasta hooaja lõpuni ja sisaldab pikendusvõimalust kuni 2029. aasta juunini.

Vahetult pärast seda avaldas MLS aga teate, milles seisis, et liiga uurib klubi vastu esitatud süüdistust reeglitevastases läbirääkimiste pidamises.

"Liiga kogub kogu asjakohast teavet ja hoidub edasistest kommentaaridest, kuni uurimine on lõppenud. Kuigi Inter Miami CF ja LA Galaxy on jõudnud kokkuleppele Casemiro palkamise eelisõiguse osas, avalikustatakse tingimused pärast reeglitevastase läbirääkimise uurimise lõppu," lisati teates.

Uurimine puudutab Casemiro avastamisõigusi ehk MLS-i reeglit, mis annab konkreetsele klubile esmase õiguse mängijaga leping sõlmida, kui viimane soovib liigaga liituda.

Klubil võib korraga olla oma avastamisnimekirjas kuni viis mängijat ning nad võivad nimekirja mängijaid lisada või sealt eemaldada.

Casemiro avastamisõigused kuulusid algselt Los Angeles Galaxyle, kuid mängija liitumisest teatades märkis Inter Miami, et on need õigused Galaxy käest omandanud.

LA Galaxy teatas omalt poolt, et klubid on jõudnud omavahel kokkuleppele Casemiro palkamise eelisõigus osas ning tingimused avalikustatakse siis, kui MLS-i algatatud uurimine on lõpule jõudnud. 

Casemiro teatas jaanuaris, et lahkub Old Traffordilt pärast 2026.–2027. aasta hooaega, kuna lepingu pikendamisest loobuti vastastikusel kokkuleppel.

Enne 2022. aastal Unitediga liitumist võitis ta Madridi Realiga viis Meistrite liiga tiitlit ning kuulus Brasiilia koondisesse, mis jõudis tänavusel MM-il kaheksandikfinaali.

Casemiro pidas Unitedi eest 160 kohtumist, lõi 26 väravat ja andis 14 väravasöötu.

Toimetaja: Lisette Holst

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