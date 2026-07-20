Hispaania hõivas FIFA edetabelis esikoha, Norra tegi vägeva tõusu

Hispaania oli viimati esikohal käimasoleva aasta alguses. Seejärel hõivasid liidrikohta Prantsusmaa ja kuni selle nädalani Argentina. Esmaspäeval avaldatud edetabelis asuvad Argentina ja Prantsusmaa vastavalt teisel (-1) ja kolmandal kohal.

Esikolmikule järgnevad Inglismaa, Brasiilia (+1), Maroko (+1), Portugal (-2), Belgia (+1) ja Holland (-1). Viimasena mahub esikümnesse Mehhiko (+4).

Kogu edetabeli peale tegi suurima tõusu Norra, kes kerkis 12 positsiooni võrra 19. reale. Viimati kuulus Norra maailma edetabelis 20 parema sekka 2011. aastal.

Eesti koondis püsib jätkuvalt 127. positsioonil. Meie lähinaabritest on hetkel parim Rootsi, kes tõusis ühe koha võrra 37. kohale. Soome on 75. (0), Läti 137. (0) ja Leedu 149. (0) kohal.