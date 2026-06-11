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Valitsev maailmameister Argentina kerkis MM-iks edetabelis esikohale

Jalgpalli MM
Lionel Messi koos koondisekaaslaste ja toetajatega MM-tiitlit tähistamas
Lionel Messi koos koondisekaaslaste ja toetajatega MM-tiitlit tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpalli MM

Rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) avalikustas tänavuse MM-i avapäeval värske maailma edetabeli, mille esikohale kerkis neli aastat tagasi Kataris võidutsenud Argentina.

FIFA tegi viimati edetabelis uuenduse aprilli alguses, kui Argentina kolmandal kohal jätkas. Alates märtsist kõik neli kontrollkohtumist võitnud valitsev maailmameister läheb MM-ile aga esikohalt, kerkides värskes edetabelis mööda Hispaaniast ning kahe koha võrra langenud Prantsusmaast.

Esikümnes jätkavad Inglismaa, Portugal, Brasiilia, Hollandist mööda hüpanud Maroko, Belgia ning Saksamaa.

Äsja Balti turniiril võidutsenud Eesti koondis kerkis kahe võrra ning jätkab edetabeli 127. real, poolfinaalis alistatud Fääri saared jäid 123. positsioonile püsima. Läti jätkab 137. positsioonil ning Leedu langes ühe koha võrra 149. reale.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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