Hispaania jalgpallikoondist tervitas kodumaal ligi kaks miljonit fänni

Enne fännide ette jõudmist käis Hispaania koondis visiidil kuningas Felipe VI ja peaminister Pedro Sáncheze juures. Seejärel istusid maailmameistrid lahtise katusega bussi ning alustasid paraadi läbi Madridi kesklinna, mis lõppes Cibelese väljakul peetud pidustustega.

Juba mitu tundi enne paraadi algust olid tänavaääred pealtvaatajaid täis. Hispaania lippude ja koondisesärkidega fännid tervitasid maailmameistreid laulude, aplausi ja juubeldustega.

Cibelese väljakul tänas peatreener Luis de la Fuente kõiki toetajaid.

"Aitäh, Hispaania, et meid toetate ja siin olete. Meil on vedanud, et meil on 26 suurepärast inimest, kes on ühtlasi maailma parimad jalgpallurid. Minu jaoks on au neid juhendada. Koos oleme tugevamad. Elagu Hispaania!" ütles de la Fuente.

Hispaanias algasid maailmameistritiitli tähistamised juba pühapäeva õhtul pärast finaalivilet. Madridi keskväljakud täitusid tuhandete inimestega, kes lehvitasid riigilippe, laulsid ja tähistasid hiliste öötundideni Hispaania teist meeste jalgpalli maailmameistritiitlit.