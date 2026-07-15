Belgia kaitsja Meunier liitus Sunderlandiga

Premier League'i klubi teatas, et 34-aastane mängija liitus meeskonnaga vabaagendina. Eelmisel hooajal mängis Meunier Lille'i eest kokku 35 mängus.

Belglane märkis, et kui klubilt kõne sai ning talle ettepanek tehti, ei jäänud ta kõhklema.

"See on ju Premier League. See on isegi suurem kui Euroopa jalgpall," sõnas Meunier.

Meunier veetis neli aastat nii Paris Saint-Germainis kui ka Dortmundi Borussias. Belgia koondist on ta esindanud 83 kohtumises ning on mänginud ka 2026. aasta maailmameistrivõistlustel.