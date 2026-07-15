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Naganos olümpiakulla võitnud laskesuusataja suri 53-aastaselt

Laskesuusatamine
Galina Kukleva 1998. aasta Nagano olümpial
Galina Kukleva 1998. aasta Nagano olümpial Autor/allikas: SCANPIX / AP
Laskesuusatamine

Teisipäeval suri 1998. aasta Nagano olümpiamängudel laskesuusatamise naiste sprindi võitnud venelanna Galina Kukleva (1972-2026).

"Tema panust laskesuusatamisse Tjumeni oblastis ja kogu Venemaal ei saa üle hinnata: ta ei jaganud mitte vaid tehnilisi võtteid, vaid sisendas noorsportlastesse arusaama, et tõeline meister on ennekõike inimene, kel tugev iseloom ja kõrge moraal," teatas Venemaa laskesuusaliit järelehüüdes.

53-aastaselt lahkunud Kukleva surma ametlikku põhjust pole avaldatud, kuid Venemaa meedia teatel põdes endine tippsportlane vähki ja viibis ka ravil.

Tema karjääri tipphetkeks kujunes 1998. aasta Nagano olümpia, kui sprindis tuli sakslannade Uschi Disli ja Katrin Apeli ees kuldmedal. Maailmameistrivõistluste ainus individuaalmedal pärineb 2000. aasta Oslo MM-ilt, kus sai ühisstardist sõidus hõbeda.

Enamik tiitlivõistluste medaleid pärineb aga teatevõistlustelt. Nii kuulus ta Venemaa naiskonna hõbedasse koosseisu Naganos ja pronksi võitnud nelikusse neli aastat hiljem Salt Lake Citys. Samuti on ta võitnud teatenaiskonnaga kolm MM-kulda. Samuti on ta võitnud üheksa MK-etappi.

Toimetaja: Siim Boikov

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