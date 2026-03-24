Atletico legend Griezmann kolib ookeani taha

35-aastane Griezmann sõlmis teisipäeval Orlandoga lepingu 2028. aasta hooaja lõpuni võimalusega seda veel ühe aasta võrra pikendada. "Antoine'i Orlandosse toomine ei ole märgilise tähtsusega hetk mitte ainult meie klubile ja linnale, vaid kogu MLS-ile," sõnas võistkonna omanik Mark Wilf.

"Ta on üks oma põlvkonna andekamaid ja mõjukamaid mängijaid ning tema otsus valida Orlando City peegeldab meie eesmärke ja klubi kultuuri. Meie põhirõhk on järjepidevalt arendada meistritiitliks võimeline meeskond," lisas Wilf. Selle jaoks vajab Orlando Griezmannile igal juhul abijõudu, sest võistkond sai eelmisel MLS-i hooajal idakonverentsis üheksanda koha ja kaotas play-off'i wild card'i ringis Chicagole 1:3.

Griezmann on kogu senise karjääri veetnud Hispaanias. Ta liitus Real Sociedadi noorteakadeemiaga juba 2005. aastal ning veetis klubi esindusmeeskonnas aastad 2009-14, misjärel liitus Madridi Atleticoga. Pärast perioodi FC Barcelonas taasliitus ta 2022. aastal Atleticoga ning on pealinna klubi eest kõigi sarjade peale kokku löönud 452 mänguga 203 väravat.

Ballon d'Or'i valimisel kaks korda kolmandaks tulnud Griezmann võitis Prantsusmaaga 2018. aastal MM-tiitli ja mängis finaalis ka eelmisel finaalturniiril, tunamullu koondisekarjääri lõpetanud ründaja saldoks jäi rahvusmeeskonna eest 137 mängu ja 44 väravat. Temast enam on suutnud vaid Olivier Giroud, Kylian Mbappe ja Thierry Henry.